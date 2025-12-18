ポケモンは12月18日、新作ボードゲーム「ポケモンごいた」を2970円で発売。遊び方を覚えられるスマートフォン用無料アプリも配信開始している。

本作はリアルで遊ぶボードゲーム。34枚のコマとプレイマットを使い、4人で順にコマを出し合って遊ぶ。

ルールは2人対2人のチームに分かれ、ひとり8枚のコマを使って、互いに攻防し合うというもの。持ちゴマを最初にすべて場に出した人があがりとなり、あがった人のチームに得点が入る。チームで合計150点取ったほうが、勝利だ。

アプリでは、遊び方を覚えながら殿堂入りを目指す「腕試しモード」と、次々と現れる相手と戦い連勝を目指す「勝ち抜きモード」がある。

勝利時にはポケモンごいたに登場するポケモンや、モンスターボールのアイコンが手に入ることもあり、好きなアイコンを自分のアイコンとして使用できる。

また、アプリの音楽と効果音は「ポケットモンスター 赤・緑」のものを使用。江戸時代末期頃から続く「ごいた」の遊びを、「ポケットモンスター」シリーズ最初の作品の音楽・効果音とともに、遊んでみてはいかがだろうか。

https://apps.apple.com/jp/app/id6751881838

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pokemon.pokemongoita

©Pokemon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

※画面は開発中のものです。