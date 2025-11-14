ポケモンは11月14日、新作ボードゲーム「ポケモンごいた」を発表した。12月18日に発売予定で、価格は2970円となる。

本作は、家庭用ゲーム機やスマホなどで遊ぶゲームソフトではなく、リアルな「コマ」と「プレイマット」で遊ぶボードゲームだ。

ルールは2人対2人のチームに分かれ、ひとり8枚のコマを使って、互いに攻防し合うというもの。持ちゴマを最初にすべて場に出した人があがりとなり、あがった人のチームに得点が入る。チームで合計150点取ったほうが、勝利だ。

【遊び方1】最初に、親とペアを決めよう！

4枚のコマを使って、親とペアを決める。チームのペア同士は向かい合って座り、親から反時計まわりに、ゲームスタート。

【遊び方2】親から【攻め】る！

親はまず、自分の場の「受け１.」に、裏向きでコマを1枚出す。次に、「攻め１.」に表向きでコマを1枚出す。下の段に表向きで好きなコマを出すことが【攻め】だ。

【遊び方3】順番に【受け】て、【攻め】よう！

次の人は、前の人が出した「攻め１.」と同じポケモンのコマがある場合、自分の場の「受け１.」に表向きでコマを1枚出す。相手と同じコマを出すことが【受け】だ。

その後、自分の好きなコマを1枚出して【攻め】よう。相手に【受け】られにくそうなコマを選ぶことが、ポイントだ。【受け】ができるコマを持っている、持っていないにかかわらず、【なし】を宣言したら、次の人の手番に移る。

【遊び方4】試合終了！

4人が順番に、【受け】と【攻め】を繰り返して、最初に8枚のコマをすべて出した人が、あがり。チームに得点が入り、先にチームで150点取ったほうが勝利となる。コマの左下に書かれた数字が、コマの点数だ。

また、遊び方を覚えられる無料のティーチングアプリも開発中。1人で楽しめるので、まずはここから入るのもいいだろう。配信は12月中旬の予定だ。

「ごいた」とは

江戸時代末期頃、石川県能登町宇出津地区で生まれた、伝承娯楽。将棋の駒とよく似た竹製のコマを使って、2人1組で相手方と得点を競い合う頭脳ゲームで、運と戦略が絶妙なバランスで交差する和製ボードゲームの傑作とも言われている。

『ポケモンごいた』は、全国のポケモンセンター、量販店、カードショップ、書店などで販売予定。早期購入特典としてロゴ入り巾着が数量限定プレゼントされる。

また、11月22日、23日に千葉・幕張メッセで開催するアナログゲームイベント「ゲームマーケット2025秋」にも出展予定。そのほか、各地で試遊イベントを行うとのことなので、まずは一度「ごいた」に触れてみてはいかがだろうか。

©Pokemon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

※画面は開発中のものです。