建設事業者に特化した施工実績ポートフォリオサービス「Monull」正式リリース

フィシルコム株式会社は11月12日に、建設事業者に特化した施工実績ポートフォリオサービス「Monull」の正式リリースを発表した。同サービスは、属人化や紙媒体に依存しがちな建設業界における施工実績の管理をデジタル化し、企業の透明性と信頼性を高めるブランディングツールとして機能し、業界のDX推進を支援するという。

同社によると、建設業界では顧客や協力会社への提示が不可欠な実績データが、担当者ごとのファイルや紙の台帳に分散して管理されているケースが多く、情報の検索性、更新性、一貫性の確保が課題になっているという。同社では、こうした課題を解決するために「Monull」を開発。写真、図面、工期、使用技術などの施工実績情報をクラウド上で体系的に集約し、社内外に対してプロフェッショナルなポートフォリオとして迅速かつ容易に公開できるプラットフォームを提供するとしている

「Monull」の主な特長として挙げられているのは以下の3点。

・デジタル・ポートフォリオの簡単構築：

Web編集の専門知識を必要とせず、設計・施工実績の登録、編集、公開が直感的な操作で可能。最新の情報を常に顧客へ提供できる。また、これらポートフォリオにはタグ付けが可能で、作成者の実績や専門性を際立たせられるという。

・企業ブランディングの強化：

直感的なデザインテンプレートによって、企業の信頼感と技術力を視覚的に訴求するポートフォリオを短期間で構築可能とのこと。

・採用活動への活用：

企業が持つ実績を具体的に示すことで、求職者に対して自社の魅力を効果的に伝え、優秀な人材の獲得を支援するという。

同社は「Monull」を通じて建設事業者様の情報発信力の強化と業務効率化を支援し、今後さらに機能を拡張して、協力会社との連携機能など建設業界特有のニーズに応えるサービスの提供を目指していくとしている。