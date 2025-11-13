【11/17展示】食品や化粧品、バイオ医薬の原材料など新たなシルク産業の創出に挑む、ユナイテッドシルク株式会社
ASCII STARTUP TechDay 2025 11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催
ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
展示ブース名：ユナイテッドシルク株式会社
【展示概要】
ユナイテッドシルク株式会社は、新しいシルク産業の創出に向け、「スマート養蚕システム」、並びに「シルク原料加工設備」を備えた工場によって、蚕の飼育から原料抽出までを行う一気通貫体制を実現している。シルクは繊維以外の用途で機能性研究が進んでおり、食品や化粧品、さらにはバイオ医薬の原材料として活用できる。
出展団体：ユナイテッドシルク株式会社
URL：https://united-silk.co.jp
「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要
【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
