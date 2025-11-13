顧客に応じて施術内容や広告を配信する理美容店舗向けスマートミラー「BM Smart Mirror」正式提供開始

理美容店舗向けクラウド型予約管理システム「BeautyMerit（ビューティーメリット）」を提供する株式会社サインドは、11月4日から「BM Smart Mirror」の正式提供を開始した。

「BM Smart Mirror」は、鏡の中にシステムが組み込まれておりインターネットとつなげることで、鏡と一体になっている画面に様々な情報やコンテンツを投影できるスマートミラー。顧客のカルテ情報や過去の施術内容を投影し確認しながらカウンセリングを行ったり、施術中には映像や広告を表示して店販商品やキャンペーンを案内したりできるという。

「BM Smart Mirror」で利用できるサービスとして、以下の4点が挙げられている。

・チェックイン

美容室の顧客がチェックインすることで、顧客の情報とBM Smart Mirrorが連携。

・広告動画配信

チェックイン機能によって顧客の性別や年齢、過去の施術内容や店販商品の購入履歴をもとに、顧客に応じた動画を配信。

・メッセージテロップ

キャンペーンの告知やスタッフの出勤予定などもBM Smart Mirrorに表示。顧客とのコミュニケーションのきっかけにできる。

・カルテ・予約情報

顧客の希望や悩みについて画面を一緒に見ながらコミュニケーションをとることができる。カウンセリングを充実させ、顧客の満足度向上につなげられるとしている。

「BM Smart Mirror」は5月にβ版を一部の理美容店舗にて先行リリースし、コンテンツを拡充。実店舗での効果や運用を確認したうえで、本格的な提供開始に至ったという。

同社では、今回の正式リリースに伴い、様々な理美容店舗への利用を拡大していくとともに、今後は理美容ディーラー、理美容メーカー、予約サイト、POSレジ等と連携した取り組みも検討していくとしている。