最大67％OFF！ WAQ「BLACK FRIDAY セール」で人気キャンプギアが特価に

アウトドアブランド WAQ（ワック） の公式オンラインストアでは、テントやコット、ランタンなど人気のキャンプギアが最大67％オフで購入できる 「BLACK FRIDAY セール」 を開催中。セール期間は 11月17日11時59分まで。



期間中は、ソロキャンプやファミリーキャンプで活躍する高性能アイテムが多数ラインアップ。お気に入りのギアをお得にそろえる絶好のチャンスです。

注目のおすすめ商品ピックアップ (破格の割引率に注目！)

①インフレータブル式マット 8cm

（6,980円 → 6,280円）10％オフ

地面の凹凸や冷気をしっかり遮断し、ふかふかの寝心地を実現。寝返りしても底付きしにくく、キャンプ場はもちろん、車中泊や防災用にもおすすめだ。

②WAQ 2WAY WIDE COT ワイドコット

（18,800円 → 15,980円）15％オフ

脚パーツの付け替えで「ロー（約17cm）」と「ハイ（約37cm）」の高さを切り替え可能。テント内でも屋外でも使いやすく、耐荷重150kgのしっかり構造が魅力。

③ソロテント WAQ Alpha T/C

（29,800円 → 9,728円）67％オフ

ポリコットン（T/C）生地を採用し、火の粉に強く結露しにくい構造。設営が簡単でオールシーズン活躍する人気モデル。ソロキャンプデビューにも最適。

セールの注意点

※台数・在庫限定のため、売り切れ次第終了となります。

※10,000円以上の購入で送料無料（ワゴン商品を除く）。