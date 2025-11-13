いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第22回
最大67％OFF！ WAQ「BLACK FRIDAY セール」で人気キャンプギアが特価に
2025年11月13日 09時00分更新
アウトドアブランド WAQ（ワック） の公式オンラインストアでは、テントやコット、ランタンなど人気のキャンプギアが最大67％オフで購入できる 「BLACK FRIDAY セール」 を開催中。セール期間は 11月17日11時59分まで。
期間中は、ソロキャンプやファミリーキャンプで活躍する高性能アイテムが多数ラインアップ。お気に入りのギアをお得にそろえる絶好のチャンスです。
注目のおすすめ商品ピックアップ (破格の割引率に注目！)
（6,980円 → 6,280円）10％オフ
地面の凹凸や冷気をしっかり遮断し、ふかふかの寝心地を実現。寝返りしても底付きしにくく、キャンプ場はもちろん、車中泊や防災用にもおすすめだ。
（18,800円 → 15,980円）15％オフ
脚パーツの付け替えで「ロー（約17cm）」と「ハイ（約37cm）」の高さを切り替え可能。テント内でも屋外でも使いやすく、耐荷重150kgのしっかり構造が魅力。
（29,800円 → 9,728円）67％オフ
ポリコットン（T/C）生地を採用し、火の粉に強く結露しにくい構造。設営が簡単でオールシーズン活躍する人気モデル。ソロキャンプデビューにも最適。
セールの注意点
※台数・在庫限定のため、売り切れ次第終了となります。
※10,000円以上の購入で送料無料（ワゴン商品を除く）。
この連載の記事
-
第21回
トピックス中古ノートPC、iPhoneが特価！ ソフマップの掘り出し物セールを見逃すな
-
第20回
トピックス【最大70％オフ】FF、ドラクエ、オクトパストラベラーIIも！ スクエニ「NOVEMBER セール 2025」開催中
-
第19回
トピックス【最大58％オフ】HP公式「秋の超得セール」開催中！ AIノートPCやゲーミングPCが今だけ特別価格
-
第18回
トピックスコーエーテクモのPS Storeセール「November Savings」開催中！『Wo Long』が40％OFF、『真・三國無双 ORIGINS』もお得
-
第17回
トピックス【最大75%オフ】ペルソナ5、龍が如く8が半額以上！ セガの超ビッグセール開催
-
第16回
トピックス【最大88％オフ】名作が大量放出！ モンスターハンターやバイオハザードなどカプコン人気タイトルが超特価！
-
第15回
トピックス【数量限定・在庫限り】VAIOノートPCアウトレットセール開催中！
-
第14回
トピックス驚きの47万5,600円引き商品も！ Jackery ポータブル電源600Newなどが特価で買えるセール開催中
-
第13回
トピックス【最大53%オフ！】ロボット掃除機が半額以下！ SwitchBot「スマート生活はじめようフェア」
-
第12回
トピックスASUS Vivobookシリーズが54,800円から！ 最新PCが大幅ディスカウント【ASUS Storeフラッシュセール】
- この連載の一覧へ