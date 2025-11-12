工事やトラブルに伴う騒音問題をAIが検知、「Metareal ノイズプリディクト」プレミアムプラン提供開始

株式会社ロゼッタは、法人向け騒音問題発生予測レポートAIエージェント「Metarealノイズプリディクト」（以下、Metareal NO）のプレミアムプラン（月額税込5万円、1日20回・付き200回利用可能）の提供を11月7日から開始した。工事やトラブルに伴う騒音問題をAIが検知し迅速に対策の提案につなげられる営業支援ツールとして、騒音防止材メーカーの営業担当部門や環境ソリューション営業担当部門での利活用を想定しているという。

「Metareal NO」は、工事計画や行政発表、ニュース記事、SNS上の苦情などをリアルタイムで解析し、騒音問題が発生している、もしくは発生する可能性のあるエリアを特定するAIエージェント。解析結果を自動的に営業資料化し、防音材や騒音対策ソリューションの提案にすぐにつなげられるとしている。

「Metareal NO」の主な特徴として挙げられているのは、以下の3点。

・外部データの活用：SNSやニュースなど“生の声”を解析し、発生直後のニーズを特定

・リアルタイム営業資料化：問題発生エリアや発生度合いを即座に資料化し、提案に活用可能

・定量的効果：成約率20％以上改善、営業準備時間60％短縮、問題発生検知リアルタイム性95％

同社によると、騒音問題は突発的に発生するため、従来、営業現場では「どこでニーズが生まれるか」を事前に把握する手段がなく、問題発生後の事後対応に追われて、提案機会を逸失することが多かったという。「Metareal NO」は、こうした営業上の課題を解決するために開発されたという。