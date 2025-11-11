ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月10日、プレイステーション公式X（Twitter）およびPlayStation Blogにて、PlayStationの動画配信番組「State of Play」の放送決定を発表した。今回は、日本時間の2025年11月12日午前7時より放送する。

今回は「State of Play 日本」と銘打ち、日本およびアジア地域で制作されたゲームを40分以上にわたって特集する特別編となる。

声優の梶裕貴さんをMCに迎え、人気シリーズから個性あふれるインディー作品まで、数々の注目ゲームやインタビュー、そして期待作の新情報を盛り込んでお届けするという。

この発表にユーザーからは「いよいよ来るか？FF7R3」「トロの新作発表してもええのよ？」「国内展開の強化ありがたい！」「朝の仕事行く準備しながら拝見します」と番組を楽しみにする声が寄せられている。

なかにはMCが梶裕貴さんということで、ゲーム版「進撃の巨人」「イース」などの最新情報が来るのではというコアな予想も（どちらも主役の声を梶さんが担当）。

どんな新情報が来るのか、ぜひ番組をチェックしよう。

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.