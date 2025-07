ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月8日、プレイステーション公式X(Twitter)およびPlayStation Blogにて、PlayStationの配信番組「State of Play」の放送決定を発表した。日本時間の2025年7月11日午前6時より放送する。

今回の「State of Play」では、Sucker PunchのクリエイティブディレクターであるJoson Connell氏とNate Fox氏をホストに迎え、約20分にわたって「Ghost of Yōtei」のゲームプレイを紹介。主人公の旅路や新しい武器、冒険のスタイルや特別な新モードについて解説するという。

ユーザーからは「クソおもしろそう。PS5のゲームって感じ」「待ってました!」「デススト2終わってねぇ…」「予約済みです!」と番組を楽しみにする声が寄せられている。

どんな新情報が来るのか、ぜひ番組をチェックしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Ghost of Yōtei(ゴースト・オブ・ヨウテイ)

ジャンル:アクション

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:Sucker Punch

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2025年10月2日予定

価格:

スタンダードエディション:8980円

Digital Deluxe Edition:9980円

CERO:Z(18歳以上対象)

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.