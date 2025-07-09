ソニー「ゴースト・オブ・ヨウテイ」特集 7月11日午前6時から【State of Play】
2025年07月09日 17時25分更新
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月8日、プレイステーション公式X（Twitter）およびPlayStation Blogにて、PlayStationの配信番組「State of Play」の放送決定を発表した。日本時間の2025年7月11日午前6時より放送する。
今回の「State of Play」では、Sucker PunchのクリエイティブディレクターであるJoson Connell氏とNate Fox氏をホストに迎え、約20分にわたって「Ghost of Yōtei」のゲームプレイを紹介。主人公の旅路や新しい武器、冒険のスタイルや特別な新モードについて解説するという。
ユーザーからは「クソおもしろそう。PS5のゲームって感じ」「待ってました！」「デススト2終わってねぇ…」「予約済みです！」と番組を楽しみにする声が寄せられている。
どんな新情報が来るのか、ぜひ番組をチェックしよう。
【ゲーム情報】
タイトル：Ghost of Yōtei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）
ジャンル：アクション
販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント
開発：Sucker Punch
プラットフォーム：PlayStation 5
発売日：2025年10月2日予定
価格：
スタンダードエディション：8980円
Digital Deluxe Edition：9980円
CERO：Z（18歳以上対象）
©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
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