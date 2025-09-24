ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月23日、プレイステーション公式X（Twitter）およびPlayStation Blogにて、PlayStationの動画配信番組「State of Play」の放送決定を発表した。今回は、日本時間の2025年9月25日午前6時より放送する。

今回の「State of Play」では、世界中のソフトウェアメーカー各社による発表や最新情報をお届け。注目のサードパーティータイトルやインディータイトルの新映像に加え、PlayStation Studiosからの新情報も紹介。35分以上におよぶ番組となる。

さらに、2026年発売予定の、Housemarqueの謎に包まれた新作「Saros」についても詳細を発表。PlayStation 5で収録した約5分間のゲームプレイ映像を公開するという。

Xでは「FF7R3くるかな……？」「ステラーブレイドの新情報も来そう」「ゲームショウ開幕前の前哨戦、楽しみ！」「キングダムハーツ待ってる」と番組を楽しみにする声が寄せられている。

どんな新情報が来るのか、ぜひ番組をチェックしよう。

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.