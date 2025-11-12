ソニー、27型PlayStationモニター VRR対応、2026年発売
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月12日に放送したPlayStationの動画配信番組「State of Play」にて、PlayStation 5向けに開発した「27″ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」を、2026年に日本と米国で発売すると発表した。
本モニターは、デスクトップ環境でPlayStation 5を最大限楽しめるよう設計・開発されたもの。最大2560×1440の解像度に対応したQHD IPSディスプレイ、HDRやVRR（可変リフレッシュレート）をサポートし、対応するPCデバイスでは最大240Hzのリフレッシュレートに対応（※）。滑らかでシームレスなゲームプレイを実現する。
※PS5接続時は最大120Hz対応
DualSense ワイヤレスコントローラーおよびDualSense Edge ワイヤレスコントローラー（別売）を掛けて充電できる充電フックを搭載しているのが特徴で、コントローラーをすぐに手に取ってゲームを始められるようになっている。
●PlayStation Blog
https://blog.ja.playstation.com/2025/11/12/20251112-monitor/
© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
※ 「PlayStation」、「PS5」および「DualSense」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。