ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月12日に放送したPlayStationの動画配信番組「State of Play」にて、国内向けの新モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」を、11月21日より発売すると発表。価格は5万5000円で、11月13日10時より順次予約受付を開始するという。

本モデルは、日本国内での使用に限定したPS5。本体言語を「日本語」かつ「国/地域」を「日本」に設定しているPlayStationアカウントでのみ利用可能となる。PS5の基本性能はそのままで、価格を従来の7万2980円から5万5000円（1万7980円引き）に引き下げる。

また、PS5の発売5周年を記念した「GO！GO！PS5！」キャンペーンも開始。PS Storeで人気PS5タイトルの期間限定セールを開催するほか、2025年10月31日までに累計55時間以上をPS5でゲームをプレイした人へ向けてPS Storeで使える10％オフクーポンをお届けするキャンペーンなどを実施する。

クーポンはアカウントに登録してあるメールアドレスへ、11月12日に配布するとのこと。有効期限は2025年12月31日までなので、お見逃しなく。

●「GO！GO！PS5！」キャンペーン特設サイト

https://www.playstation.com/ja-jp/local/campaigns/gogo-ps5/

「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」概要

【Main Processor】

Single-chip custom processor

CPU : x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cores/16 threads

GPU : 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine

【メモリ】

GDDR6 16 GB

【ストレージ】

825 GB Custom SSD※1

【入出力】※2

USB Type-A端子 (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2

USB Type-C™端子 (Hi-Speed USB)

USB Type-C™端子 (SuperSpeed USB 10Gbps)

M.2 SSD拡張端子（Key M）

ディスクドライブ端子

【通信】

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® 5.1

【AV出力】

HDMI®OUT端子 ※3

【電源】

100 V ～3.55 A

50/60 Hz

【最大消費電力】

350 W

【外形寸法（最大突起部除く）】

約358×80×216mm（幅×高さ×奥行き）

【質量】

約2.5kg

【動作環境温度】

5℃～35℃ *1 SSD容量の一部はシステムが稼動するためのシステム領域として使用されるため、それ以外の容量が実際にご利用いただけるユーザー領域となります。

*2 すべての外部機器の動作を保証するものではありません。

*3 HDMIケーブルは付属のものを使ってください。

© 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

※ 「PlayStation」、「PS5」および「DualSense」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。