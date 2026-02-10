ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月9日、プレイステーション公式X（Twitter）およびPlayStation Blogにて、PlayStationの動画配信番組「State of Play」の放送決定を発表した。日本時間の2026年2月13日午前7時より放送する。

今回の「State of Play」では、世界中のソフトウェアメーカー各社による発表や最新情報を、60分以上にわたって配信する。

PlayStation 5に登場する注目のサードパーティタイトルやインディーゲーム、そしてPlayStation Studiosタイトルの最新情報を紹介するという。

この発表にユーザーからは「ウルヴァリン来い」「FFVIIリメイク完結編のPV、絶対ここで来るやん」「キングダムハーツの情報がそろそろ欲しい」「ステラーブレイド2発表されそう」「DMC6!」と期待するタイトルを好きずきに挙げて盛り上がりを見せている。

60分というボリュームについても「情報量えぐいって」「仕事いかなきゃ…」「開発者インタビューは控えめでお願い」「ニンダイの倍あるのか」などと驚きの声が寄せられていた。

なお、2025年11月に行われた前回の配信では、「ドラゴンクエストVII Reimagined」の大人キーファ、「零 ～紅い蝶～ REMAKE」、そして日本語専用のPS5などが発表された。今回はどんな発表があるのか、期待して視聴しよう。

