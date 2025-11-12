いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第21回
中古ノートPC、iPhoneが特価！ ソフマップの掘り出し物セールを見逃すな
2025年11月12日 10時30分更新
ソフマップでは、人気の中古PCやスマートフォン、ゲーミングデバイスなどが特別価格で手に入る「中古 SPECIAL SALE」を開催中です。在庫限り・早い者勝ちの台数限定セールとなっています。
期間中は、ノートPCやデスクトップPCをはじめ、周辺機器・オーディオ機器・カメラなど幅広い中古商品が対象。
ソフマップ・ドットコムのオンラインストアのほか、全国のソフマップ各店でも開催中。中古品は一点ものが多いため、気になる商品は早めのチェックがおすすめです。セール期間は、11月16日23:59まで。
今おすすめの注目アイテムはこちら
（ソフマップ特価 → 99,980～円）
（ソフマップ特価 → 21,980円）
セールの注意点
※台数限定：本セールは台数限定の特別商品が中心です。各機種につきお一人様1点限りの制限があります。
※中古品の品質：「6段階の商品ランク表示」があり、商品の状態を確認できるようになっています。ご購入前に必ず商品のコンディションを詳細ページでご確認ください。
※中古商品のため、在庫状況や価格は随時変動します。
※掲載商品は一例です。販売が終了している場合があります。
※一部店舗では取扱い商品が異なる場合があります。
