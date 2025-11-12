中古ノートPC、iPhoneが特価！ ソフマップの掘り出し物セールを見逃すな

ソフマップでは、人気の中古PCやスマートフォン、ゲーミングデバイスなどが特別価格で手に入る「中古 SPECIAL SALE」を開催中です。在庫限り・早い者勝ちの台数限定セールとなっています。



期間中は、ノートPCやデスクトップPCをはじめ、周辺機器・オーディオ機器・カメラなど幅広い中古商品が対象。

ソフマップ・ドットコムのオンラインストアのほか、全国のソフマップ各店でも開催中。中古品は一点ものが多いため、気になる商品は早めのチェックがおすすめです。セール期間は、11月16日23:59まで。

今おすすめの注目アイテムはこちら

①【中古品】iPhone15 Pro 128GB

（ソフマップ特価 → 99,980～円）

②【中古品】Surface Go3

（ソフマップ特価 → 21,980円）

セールの注意点

※台数限定：本セールは台数限定の特別商品が中心です。各機種につきお一人様1点限りの制限があります。

※中古品の品質：「6段階の商品ランク表示」があり、商品の状態を確認できるようになっています。ご購入前に必ず商品のコンディションを詳細ページでご確認ください。

※中古商品のため、在庫状況や価格は随時変動します。

※掲載商品は一例です。販売が終了している場合があります。

※一部店舗では取扱い商品が異なる場合があります。