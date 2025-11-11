【11/17展示】超音波センサーで膀胱の膨らみを測定し排尿のタイミングを予測、排泄予測デバイス「DFree」
ASCII STARTUP TechDay 2025 11/17(月)、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスにて開催
ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。
展示ブース名：排泄予測デバイス「DFree」
【展示概要】
DFreeは、超音波センサーで膀胱の膨らみを測定し、排尿のタイミングを予測する世界初のウェアラブルデバイス。介護や医療現場での排泄ケアを支援するほか、子どものトイレトレーニングや障がい児者の自立支援にも活用されている。
出展団体：DFree株式会社
URL：https://dfree.biz/
「ASCII STARTUP TechDay 2025」開催概要
【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）
【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス
【主催】ASCII STARTUP
【入場方法】事前登録制（入場無料）
【公式サイト】https://jid-ascii.com/techday/
