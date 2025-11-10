【11/17展示】「感動レベルの触覚体験」を共有可能にする特許技術を提供、東北大学発ベンチャー TouchStar

ASCII STARTUPは、2025年11月17日に東京・浅草橋にて、ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を開催する。同カンファレンスでは、学術、産業、行政の垣根を越えた多様なゲストを迎えての講演やパネルセッションのほか、展示会場ではスタートアップ企業などによるブース展示を行う。ここでは展示ブースの概要を紹介する。

展示ブース名：株式会社TouchStar

【展示概要】

TouchStarは、東北大学発のベンチャーとして「感動レベルの触覚体験」を共有可能にする世界初の特許技術を提供している。従来のデバイスの限界を超え、スマートフォンでいままでにない体感を表現。従来は専用アプリのインストールが必要だった触覚コンテンツ体験に対し、アプリ不要でQRコード・NFC・URLクリックなど多様な起動方法に対応し、ユーザーはスマートフォンをかざすだけで触覚体験を楽しめる。さらにSNSを通じて簡単にシェアできるため、従来難しかった触覚体験の共有が可能となった。