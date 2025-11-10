EV充電用コンセントをIoT化するスマートEV充電コントローラー「Nature EV Switch」、法人向けに販売開始

Nature株式会社は10月31日に、電気自動車（EV）の充電用コンセントをIoT化するスマートEV充電コントローラー「Nature EV Switch（ネイチャー イーブイ スイッチ）」を、法人向けに販売開始した。正規取扱企業やパートナー企業を通じて提供するとのこと。あわせて販売パートナー企業の募集も開始し、多様な連携を通じて、よりスマートなEV充電体験の拡大を目指すとしている。

「Nature EV Switch」はEV充電用コンセントと接続し、内蔵のLTE通信機能でクラウドシステムと連携することで、充電状況のモニタリングや遠隔操作、タイマーや天気予報に応じたEV充電の自動化・最適化ができるというスマートEV充電コントローラー。EV充電の利便性向上とエネルギー利用の効率化、家庭の電気代削減に寄与する。

同​製品は、東京都の「【令和7年度】戸建住宅向け充電設備普及促進 事業※」における「外付け通信機器」に該当するため、東京都民は申請の上、要件を満たした場合に機器代全額が助成対象となるという。

※ 戸建住宅向け充電設備普及促進事業は、戸建住宅において電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電設備を設置する人に対し、経費の一部を助成する事業（https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/home-evcharge-support） 。

「Nature EV Switch」の特徴に挙げられているのは、EV充電の可視化。スマートフォンアプリ「Nature Home」からリアルタイムの充電ステータス（充電中 / 待機中 / 停止）や充電経過時間、充電量（kWh）を把握可能。加えて、EV充電に要した電力消費量や電気料金の目安を日・週・月・年単位で確認できるという。

EV充電の遠隔操作も可能で、EVに充電ケーブルを挿しておけば「Nature Home」アプリからいつでもどこでも充電をスタート/ストップできるとのこと。

また、「Nature Home」アプリからEV充電の開始・終了時刻や曜日を詳細に決められる「EVタイマー充電」を設定可能。平日/休日などの生活リズムや、夜間の電力利用が割安な電気料金プランに合わせた充電制御を自動で行い、家庭の電力利用の効率化を図る。天気予報と連動した充電の設定もでき、「EVタイマー充電」を設定する際、「晴れのときのみ有効」をオンにすると、設定した時間帯のうち天気予報が晴れの時間帯に自動で充電を開始するという。