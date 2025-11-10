このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第19回

【最大58％オフ】HP公式「秋の超得セール」開催中！ AIノートPCやゲーミングPCが今だけ特別価格

2025年11月10日 09時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　「日本HPオンラインストア」では、人気モデルが最大58％オフになる「秋の超得セール」を開催中です。

　最新のAI対応プロセッサー（Intel Core Ultra／AMD Ryzen AI）を搭載したノートPC、グラフィックス性能に優れたRTX 5070搭載ゲーミングPCなど、幅広いラインアップが期間限定でお得に購入できます。

　セール期間は11月17日の12:59まで。AI機能搭載ノートや高性能ゲーミングPCを検討している方は、今が買い時です。

最大58%オフ！秋の超得セールのページへ
  

　今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

HP OmniBook 7 Aero 13-bg

（188,100円 → 129,800～円　割引率：30％オフ）

　Ryzen AI 5プロセッサー搭載で、出先でも快適にAIタスクを活用できます。持ち運びやすさとパフォーマンスを両立した人気モデルです。

HP OmniBook 7 14

（172,700円 → 99,800～円　割引率：42％オフ）

　Core 5 プロセッサーと16GBメモリーを備えた高コスパノートPC。AI処理対応のCore Ultraシリーズで、ビジネスから学習用途まで幅広く活躍します。

OMEN 35L（インテル）

（465,300円 → 274,000～円　割引率：41％オフ）

　Core Ultra 7とRTX 5070を搭載したハイエンドゲーミングPC。最新タイトルも高画質で楽しめる圧倒的パフォーマンスが魅力です。最大191,300円オフの超目玉モデル。

OMEN 35L（インテル）を入手

セールの見どころ

・AI対応CPU（Core Ultra／Ryzen AI）搭載PCが大幅値引き

・ノートPCからゲーミングデスクトップ、モニターまで幅広く対象

・最大58％オフ

※在庫がなくなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめです。

■関連サイト

