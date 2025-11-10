いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第19回
【最大58％オフ】HP公式「秋の超得セール」開催中！ AIノートPCやゲーミングPCが今だけ特別価格
2025年11月10日 09時30分更新
「日本HPオンラインストア」では、人気モデルが最大58％オフになる「秋の超得セール」を開催中です。
最新のAI対応プロセッサー（Intel Core Ultra／AMD Ryzen AI）を搭載したノートPC、グラフィックス性能に優れたRTX 5070搭載ゲーミングPCなど、幅広いラインアップが期間限定でお得に購入できます。
セール期間は11月17日の12:59まで。AI機能搭載ノートや高性能ゲーミングPCを検討している方は、今が買い時です。
今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら
（188,100円 → 129,800～円 割引率：30％オフ）
Ryzen AI 5プロセッサー搭載で、出先でも快適にAIタスクを活用できます。持ち運びやすさとパフォーマンスを両立した人気モデルです。
（172,700円 → 99,800～円 割引率：42％オフ）
Core 5 プロセッサーと16GBメモリーを備えた高コスパノートPC。AI処理対応のCore Ultraシリーズで、ビジネスから学習用途まで幅広く活躍します。
（465,300円 → 274,000～円 割引率：41％オフ）
Core Ultra 7とRTX 5070を搭載したハイエンドゲーミングPC。最新タイトルも高画質で楽しめる圧倒的パフォーマンスが魅力です。最大191,300円オフの超目玉モデル。
セールの見どころ
・AI対応CPU（Core Ultra／Ryzen AI）搭載PCが大幅値引き
・ノートPCからゲーミングデスクトップ、モニターまで幅広く対象
・最大58％オフ
※在庫がなくなり次第終了となるため、早めのチェックがおすすめです。
