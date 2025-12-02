【今日23時】「ポケモンレジェンズ Z-A」DLCの最新映像が解禁 なんと来週配信です
ポケモンは12月2日23時より、有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」に関する最新映像を解禁する。ポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開予定だ。
明日12月2日（火）23時に、有料追加コンテンツ『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ（メガじげんラッシュ）』の最新情報を公開！— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) December 1, 2025
公式YouTubeチャンネルで最新映像をお届けするよ。
ぜひチェックしてね！https://t.co/eHkX4Lz5Np#PokemonLegendsZA#メガ次元ラッシュpic.twitter.com/az5BXwPIkb
1回目の情報解禁では、新たな冒険が「異次元ミアレ」で展開すること、レベル100越えのポケモンが登場すること、「きのみ」を材料に作るドーナツが重要になること、新たに「メガチリーン」「メガセグレイブ」が登場することなどが明かされた。
2回目の情報解禁では、幻のポケモン「ゼラオラ」が登場すること。そして「メガゼラオラ」にメガシンカできること。さらにクロバットの登場が内定したことなどが大きな話題を呼んだ。
これに続く第3回目の情報解禁ではなにが発表されるのか。23時の公開を楽しみに待とう。なお、DLC自体はすでに発売中で、コンテンツの配信は12月10日からとなる。
ユーザーからは「2番目にゼラオラ発表されたから伝説来るか？」「次はだれがメガシンカするのかな」「配信来週やんけ」「メガフライゴン、メガレックウザ、メガミュウツーZ…ふむ」など、DLCで追加される新たなメガシンカポケモンの予想に注目が集まっている。
【ゲーム情報】
タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』
ジャンル：アクションRPG
発売：ポケモン
販売：任天堂
制作：ゲームフリーク
プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2
発売日：発売中（2025年10月16日）
価格：
パッケージ版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円
ダウンロード版
『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円
『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円
アップグレードパス：1000円
CERO：A（全年齢対象）
※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。
タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」
配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日予定
価格：3000円
※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。
※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。
