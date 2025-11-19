ポケモンは11月18日、発売中の「Pokémon LEGENDS Z-A」（ゼットエー）の有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」に関する最新情報を、11月19日23時よりポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開すると発表した。

追加ストーリーでは、いつものミアレシティのようで何かが違う「異次元ミアレ」を舞台に新たな物語が始まる。レベル100を超える「異次元レベル」のポケモンが登場するほか、「メガチリーン」「メガセグレイブ」など新たなメガシンカポケモンが公開されている。

ユーザーからは「来るか、メガグソクムシャ！」「メガサザンドラをどうか…！」「メガオノノクスをおねしゃす！」など、メガシンカしてほしい「推しポケモン」を挙げる声が数多く寄せられている。

なかには「贅沢言わないからフライゴン追加して…」「ZAでウインディを見させてください」など、メガシンカ関係なく追加ポケモンを求めている声も。

果たしてどんな新情報が明かされるのか、23時の公開を楽しみに待とう。なお、有料追加コンテンツ『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ（メガじげんラッシュ）』の追加ストーリー・コンテンツは、12月10日配信予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日予定

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。