ポケモンは12月2日、有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」に関する最新映像を公開。そこでは新たなメガシンカポケモンとして、「メガルカリオＺ」が発表された。

ルカリオはもともとメガシンカした姿を持っていたが、今回まさかの2パターン目が追加されることになる。メガルカリオＺは従来の姿よりも防衛力や柔軟性、俊敏性に長けているという。

また、「Ｚ」と付くメガシンカポケモンの特徴として、「指示を受けてから技を出すまでの溜め時間が短くなる」ことが明かされた。その代わり、メガエネルギーの消耗が激しく長期戦には向かないため短期決戦向けの姿と言えるだろう。

この発表にユーザーからは「まさかのルカリオ」「コルニ絶対使ってくるな」「カッコ良すぎる……神か」「アヌビス感マジ好き」など、好評の声が寄せられている。また、「Zの特徴を読むに、ほかにもメガシンカＺがいるってこと!?」「リザードンがアップを始めました」「ミュウツーZこい」など、さらなるメガシンカＺの姿に期待を寄せる声も出ていた。

メガルカリオＺは、追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」内で登場予定。12月10日まで、もう少し待とう。

【ゲーム情報】

タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A』／『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』

ジャンル：アクションRPG

発売：ポケモン

販売：任天堂

制作：ゲームフリーク

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2025年10月16日）

価格：

パッケージ版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7128円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8128円

ダウンロード版

『Pokémon LEGENDS Z-A』：7100円

『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』：8100円

アップグレードパス：1000円

CERO：A（全年齢対象）

※アップグレードパスをご利用いただくには、別売りの『Pokémon LEGENDS Z-A』が必要です。また、最新版の更新データが必要な場合はアップデートのうえ、ご利用ください。

タイトル：有料追加コンテンツ「Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ」

配信日：配信中（2025年10月16日）※コンテンツの実装は12月10日予定

価格：3000円

※Nintendo Switchソフト『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』でも有料追加コンテンツをお遊びいただけます。

※ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。