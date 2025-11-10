このページの本文へ

石川温のPCスマホニュース解説 第259回

KDDI、通信品質で再び首位に　ドコモとソフトバンクが不満「あの評価基準はおかしい」

2025年11月10日 07時00分更新

文● 石川温

筆者提供

　ネットワーク品質を分析するOpensignal社は10月28日、2025年10月における日本市場の「モバイル・ネットワーク・ユーザー体感レポート」を発表。KDDIが全18部門のうち11部門で1位を獲得し、3連覇（3期連続で最多受賞）を達成したとプレスリリースを出した。

　28日は偶然にもKDDIの法人イベント「KDDI SUMMIT 2025」が開催された日でもある。基調講演の冒頭、松田浩路社長が「ちょうど今朝、うれしいニュースが入ってきた。Opensignalで3連覇達成できた。これも皆様のご支援のおかげ」と挨拶したのだった。

　それを見た他キャリア関係者は「あれは偶然なんですかねぇ。水面下で基調講演と同じ日にOpensignalが発表するような調整があったんですかねぇ」と不審がった。

　ちなみにKDDIはOpensignalが10月6日に発表した「5Gグローバル・モバイル・ネットワーク・エクスペリエンス・アワード2025」においても6部門のうち3部門で世界1位を受賞している。

　ただ、この状況に不満を露わにするのがソフトバンクの宮川潤一社長だ。

