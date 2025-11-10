石川温のPCスマホニュース解説 第259回
KDDI、通信品質で再び首位に ドコモとソフトバンクが不満「あの評価基準はおかしい」
2025年11月10日 07時00分更新
ネットワーク品質を分析するOpensignal社は10月28日、2025年10月における日本市場の「モバイル・ネットワーク・ユーザー体感レポート」を発表。KDDIが全18部門のうち11部門で1位を獲得し、3連覇（3期連続で最多受賞）を達成したとプレスリリースを出した。
28日は偶然にもKDDIの法人イベント「KDDI SUMMIT 2025」が開催された日でもある。基調講演の冒頭、松田浩路社長が「ちょうど今朝、うれしいニュースが入ってきた。Opensignalで3連覇達成できた。これも皆様のご支援のおかげ」と挨拶したのだった。
それを見た他キャリア関係者は「あれは偶然なんですかねぇ。水面下で基調講演と同じ日にOpensignalが発表するような調整があったんですかねぇ」と不審がった。
ちなみにKDDIはOpensignalが10月6日に発表した「5Gグローバル・モバイル・ネットワーク・エクスペリエンス・アワード2025」においても6部門のうち3部門で世界1位を受賞している。
ただ、この状況に不満を露わにするのがソフトバンクの宮川潤一社長だ。
この連載の記事
-
第258回
トピックスアドビ、AIで若年層開拓 “映える”画像を作りやすく
-
第257回
トピックスドコモ経由の“NISAデビュー”増える マネックスか、SBIか、悩ましい選択に
-
第256回
トピックスKDDIドローン事業、9年目で軌道に乗る兆し 無人AIポート運用に成功
-
第255回
トピックス楽天モバイル“値上げしない宣言”に他社が苦言 「自分たちでネットワークを構築しないくせに」
-
第254回
トピックスクアルコム「Snapdragon」名称迷走 PC市場での認知施策が課題に
-
第253回
iPhoneアップル新型「iPhone」全部比べた オススメはこれ
-
第252回
トピックスアップル「iPhone 17」eSIM専用に？ 注目集める
-
第251回
トピックスau対楽天 衛星通信で火花
-
第250回
トピックス防水スマホ、手洗い試験1100回 日本品質にこだわるFCNT
-
第249回
iPhone増える迷惑電話 アップル「iOS 26」が救世主に
- この連載の一覧へ