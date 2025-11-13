このページの本文へ

アップル「iOS 26.2」ベータ2提供開始　12月に正式リリースか

2025年11月13日 13時35分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

アップルのロゴ

　アップルは11月12日、開発者向けに「iOS 26.2（ベータ2）」の提供を開始した。

　主な不具合に関する対応状況は以下のとおり。

●解決済みの不具合

■Instruments

・AllocationsインストルメントがネイティブSwift型の参照カウント操作を報告できないことがある

■StoreKit

・XcodeのStoreKitテストを使用したテストで、win-back offerを用いてサブスクリプションを購入できない

●未解決の不具合

■AirDrop

・iOS 26.2 ベータ1で「Everyone」に設定されたデバイスを、iOS 26.2ベータ2のデバイスから検出できない

■PermissionKit API

・PermissionKitの重要なアプリ更新APIをサンドボックスでテストできない

■StoreKit

・SubscriptionStatus.allサブスクリプションの変更後に古い状態に戻る

■TLS

・アプリまたはウェブサイトが、厳格なbot検出または既知のTLSフィンガープリントをもつトラフィックのみを許可するセキュリティポリシーを設定したサーバーと通信する場合、ユーザーがログインやその他の操作を実行不能となる可能性がある

■Watch Face Gallery

・Watch Face Galleryのテキストが英語のみ

　上記のほか、一部メディアがアニメーションや水準器（計測アプリ）のデザイン変更について報じているが、リリースノートに記載がないため、真偽の程は不明だ。

　なお、アップルは11月4日に公表した「EU圏でのライブ翻訳導入計画」のなかで、12月に新しいiOSをリリースする方針を、間接的な表現で示している。

■関連サイト

