アップル「iOS 26.2」ベータ2提供開始　12月に正式リリースか

アップルは11月12日、開発者向けに「iOS 26.2（ベータ2）」の提供を開始した。

主な不具合に関する対応状況は以下のとおり。

●解決済みの不具合 ■Instruments ・AllocationsインストルメントがネイティブSwift型の参照カウント操作を報告できないことがある ■StoreKit ・XcodeのStoreKitテストを使用したテストで、win-back offerを用いてサブスクリプションを購入できない ●未解決の不具合 ■AirDrop ・iOS 26.2 ベータ1で「Everyone」に設定されたデバイスを、iOS 26.2ベータ2のデバイスから検出できない ■PermissionKit API ・PermissionKitの重要なアプリ更新APIをサンドボックスでテストできない ■StoreKit ・SubscriptionStatus.allサブスクリプションの変更後に古い状態に戻る ■TLS ・アプリまたはウェブサイトが、厳格なbot検出または既知のTLSフィンガープリントをもつトラフィックのみを許可するセキュリティポリシーを設定したサーバーと通信する場合、ユーザーがログインやその他の操作を実行不能となる可能性がある ■Watch Face Gallery ・Watch Face Galleryのテキストが英語のみ

上記のほか、一部メディアがアニメーションや水準器（計測アプリ）のデザイン変更について報じているが、リリースノートに記載がないため、真偽の程は不明だ。

なお、アップルは11月4日に公表した「EU圏でのライブ翻訳導入計画」のなかで、12月に新しいiOSをリリースする方針を、間接的な表現で示している。