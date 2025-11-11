これは行くしかない！ポケモン初の屋外テーマ施設「ポケパーク カントー」2026年2月開業

「ポケパーク カントー」オフィシャルトレーラーより

©2025Pokémon. ©1995-2025Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは、任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

よみうりランドと読売新聞東京本社は11月11日、ポケモンと共同で、ポケモン初の屋外常設型テーマエリア「ポケパーク カントー」を開園すると発表した。2026年2月5日に、東京都稲城市のよみうりランド園内にオープンする。

チケットの抽選販売は11月21日18時から公式サイトで受付開始。初回は2026年2月5日から3月31日分入場分で、「トレーナーズパス」（大人7900円～）と「エリートトレーナーズパス」（大人1万4000円～）の2種類を用意する。

ポケパーク カントーの広さは約2.6ヘクタール。自然の地形を生かしてポケモンと出会える「ポケモンフォレスト」と、グッズやフードを楽しめる「カヤツリタウン」という2つのエリアから構成される。

「ポケモンフォレスト」では、全長約500mの散策路を歩きながら、様々なポケモンの姿を観察。一部には背中に乗ることができるポケモンも登場するという。

「カヤツリタウン」では、「ポケモンセンター」をはじめ、ピカチュウやイーブイのアトラクション、パレードやステージショーなど、幅広い年齢層が楽しめる仕掛けがそろう。

ポケモン公式YouTubeチャンネルでは発表に合わせてオフィシャルトレーラーを公開。「ポケモンフォレスト」でポケモンと遊んだり、「ポケモントレーナーズマーケット」でオリジナルグッズを選んだり、ジムでショーに参加したりといった様子が90秒間の映像にまとめられている。