【最大75%オフ】ペルソナ5、龍が如く8が半額以上！ セガの超ビッグセール開催

「ペルソナ」「龍が如く」シリーズのファン必見。セガ・アトラスのダウンロード版セールが、PlayStation Store、Nintendo eShop、Steamなど各ストアで一斉開催中です。

最新作から名作まで、人気タイトルが最大75%OFFの特別価格で手に入ります。買い逃しのないようお急ぎください！

今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

①ペルソナ5 ザ・ロイヤル Switch

（7,678円 → 3,455円 割引率：55％オフ）

シリーズ最高傑作のRPGが半額以上！ Switch版でいつでもどこでも楽しめる。セール期間は11月21日23時59分まで。

②龍が如く8 PS4＆PS5

（9,680円 → 3,872円 割引率：60％オフ）

最新ナンバリングタイトルが大幅割引。『維新！ 極』も半額。セール期間は11月21日23時59分まで。

③LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶 PS4＆PS5

（9,119円 → 3,921円 割引率：57％オフ）

『ジャッジアイズ』シリーズも同時に割引対象。セール期間は11月21日23時59分まで。

お得な価格で手に入れるチャンス！

セガ・アトラスの人気タイトルをセール価格で手に入れるチャンスをお見逃しなく！