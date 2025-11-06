このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第17回

【最大75%オフ】ペルソナ5、龍が如く8が半額以上！ セガの超ビッグセール開催

2025年11月06日 09時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　「ペルソナ」「龍が如く」シリーズのファン必見。セガ・アトラスのダウンロード版セールが、PlayStation Store、Nintendo eShop、Steamなど各ストアで一斉開催中です。

　最新作から名作まで、人気タイトルが最大75%OFFの特別価格で手に入ります。買い逃しのないようお急ぎください！

セガ11月オススメセールのページへ
  

　今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

ペルソナ5 ザ・ロイヤル Switch

（7,678円 → 3,455円　割引率：55％オフ）

　シリーズ最高傑作のRPGが半額以上！ Switch版でいつでもどこでも楽しめる。セール期間は11月21日23時59分まで。

龍が如く8 PS4＆PS5

（9,680円 → 3,872円　割引率：60％オフ）

　最新ナンバリングタイトルが大幅割引。『維新！ 極』も半額。セール期間は11月21日23時59分まで。

LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶　PS4＆PS5

（9,119円 → 3,921円　割引率：57％オフ）

　『ジャッジアイズ』シリーズも同時に割引対象。セール期間は11月21日23時59分まで。

<
セガ11月オススメセールのページへ
  

お得な価格で手に入れるチャンス！

　セガ・アトラスの人気タイトルをセール価格で手に入れるチャンスをお見逃しなく！

