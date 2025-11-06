いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第17回
【最大75%オフ】ペルソナ5、龍が如く8が半額以上！ セガの超ビッグセール開催
2025年11月06日 09時30分更新
「ペルソナ」「龍が如く」シリーズのファン必見。セガ・アトラスのダウンロード版セールが、PlayStation Store、Nintendo eShop、Steamなど各ストアで一斉開催中です。
最新作から名作まで、人気タイトルが最大75%OFFの特別価格で手に入ります。買い逃しのないようお急ぎください！
今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら
（7,678円 → 3,455円 割引率：55％オフ）
シリーズ最高傑作のRPGが半額以上！ Switch版でいつでもどこでも楽しめる。セール期間は11月21日23時59分まで。
（9,680円 → 3,872円 割引率：60％オフ）
最新ナンバリングタイトルが大幅割引。『維新！ 極』も半額。セール期間は11月21日23時59分まで。
③LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶 PS4＆PS5
（9,119円 → 3,921円 割引率：57％オフ）
『ジャッジアイズ』シリーズも同時に割引対象。セール期間は11月21日23時59分まで。
お得な価格で手に入れるチャンス！
セガ・アトラスの人気タイトルをセール価格で手に入れるチャンスをお見逃しなく！
