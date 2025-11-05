TIS、ステーブルコインやセキュリティトークンの発行・管理を支援する「マルチトークンプラットフォーム」提供開始

TIS株式会社は10月28日に、米国のブロックチェーン技術企業Ava Labs, Inc.と、ステーブルコインやセキュリティトークンの発行・管理を支援する「マルチトークンプラットフォーム」の提供を開始したと発表した。同プラットフォームを通じて、ブロックチェーン技術を活用したデジタル金融サービスの社会実装を促進し、オンチェーン（ブロックチェーン上に記録される取引やその仕様）ならではのステーブルコインやセキュリティトークンといった新たな金融ビジネスモデルの創出・普及を目指すという。

「マルチトークンプラットフォーム」は、Ava Labsが提供するマネージド・ブロックチェーン基盤「AvaCloud」をベースに、EVMスマートコントラクトによるマルチアセットや、金融ビジネスに求められるセキュリティ・ガバナンス機能を備えた独自の鍵管理基盤を組み合わせ、さまざまな金融資産のトークン化に必要なプラットフォーム機能を提供するというサービス。

多数の関係者や複雑な業務プロセス・規制対応を要する資金移動や金融取引を効率化することで処理期間の短縮とコスト低減を図り、オンチェーンでの取引拡大やマルチアセットを組み合わせた商品開発などの新たな価値を提供するという。

TISとAva Labsは2024年6月から協業を始め、ステーブルコインなどに関するソリューションの実証や開発、マーケティングを進めてきたという。2025年には国債トークン化の技術検証、大手金融機関との将来のステーブルコイン事業化を視野に入れた共同検討、モビリティ資産（車両・サービス）の価値流通を目指したブロックチェーン構想への技術支援など、共同の活動を行っているとのこと。これらで得た知見や技術を発展させる取り組みとして、今回「マルチトークンプラットフォーム」の提供開始に至ったという。