発明メモや技術ノートなどからAIが特許明細書ドラフトを生成、「AIドラフト生成機能」リリース

リーガルテック株式会社は10月28日に、発明メモや技術ノート、仕様書などから、AIが特許明細書ドラフトを生成する「AIドラフト生成機能」をリリースした。同機能は、特許出願の初期段階である“アイデアの言語化”を支援。特許の専門知識を持たない技術者や研究者でも、「発明提案→明細ドラフト」までをAIで自動化するという。

同社によると、日本では年間数万件に及ぶ「未出願技術」や「未発掘発明」があるといわれているとのこと。技術者や研究者の多くは「忙しくて書き起こせない」「書き方が分からない」などの理由から発明の申請が後回しになり、知財資産化の機会を逸している現状があるそうだ。そこで、AI技術を活用し、発明メモを知財資産へ変換する「標準プロセス」を構築することで、誰もが発明者として貢献できる社会の実現を目指すという。

「AIドラフト生成機能」は、発明メモや技術資料をAIが解析し、先行技術調査や特許明細書ドラフトの生成を実行。入力された内容をもとにAIが文脈を解析し、「課題・構成・効果」などの特許構造に再整理するという。生成された明細書ドラフトは、法務・知財部門や弁理士による修正・確認を前提に活用できるレベルだとしている。これにより、特許出願の初期段階を効率化し、発明提案の質と量の向上を図るという。

対象として、製造業の技術者や研究機関、スタートアップ、知財部門など、幅広いユーザー層を見込んでいるとのこと。今後、以下の機能拡張を予定しているとのこと。

・音声録音からの発明抽出（例：会議音声→特許案）

・手書きノートやスケッチのOCR解析による提案支援

・自動類似特許検索・差別化支援ツールとの連携

・発明提案インセンティブ制度との社内テンプレート化

同社ではこれらを通じて、発明創出から知財戦略策定までをシームレスに支援する“AI知財プラットフォーム”の実現を目指すとしている。