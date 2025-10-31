ソニー損害保険は10月31日、丹生明里さんのYouTubeチャンネル「にぶちゃんねる」への協賛決定を発表した。

丹生さんは2025年1月にアイドルグループ「日向坂46」を卒業後、同年4月1日に自身のYouTubeチャンネルを解説。ゲーム配信者・タレント・俳優などマルチに活動中だ。同チャンネルの登録者数は約9.89万人（10月31日時点）。

日向坂46時代からゲーム好きを公言しており、バラエティ番組や自身の配信で「VALORANT」などのゲームタイトルをプレイするほどの丹生さんは、「EVO Japan 2025」に選手として出場するなど、ゲームやeスポーツの普及・活性化に貢献している。

ソニー損害保険は、「『好き』を楽しむユーザーに寄り添い、応援し、そして一緒に盛り上げていきたい」という思いから、にぶちゃんねるの協賛に至ったという。詳しくは以下のXポストを参照してほしい。

今後、同社のX公式アカウント（@sonysonpo_jp）にて、にぶちゃんねるとのコラボキャンペーンなどを実施するという。

なお、ソニー損害保険のTVCMでは日向坂46のメンバーが起用されたことがあり、冠番組「日向坂で会いましょう」の合間にも流れることでおひさま（日向坂46のファン）の間では有名。日向坂46時代からの縁が、今回の協賛をつないだのかもしれない。