マイナポータル、年末年始は停止　システム大規模改修のため

デジタル庁は11月10日、「マイナポータル」のサービス拡大のため、システムの大規模改修を実施する方針を明らかにした。直近では2025年の12月上旬と年末年始に数日ずつ、サービス停止を伴うメンテナンス期間を設定する。

今回の取り組みでは、今後の利用拡大に備えて、バックエンドシステムを抜本的に改修。柔軟かつ迅速な機能追加やサービスの安定提供、災害時の継続的な利用などに対応した環境を整える。

システムメンテナンスの日程や一時停止されるサービスなどの概要は、以下のとおり。

●システムメンテナンスの概要（大規模改修関連のみ／11月11日時点） 日程 ・2025年12月6日22時～12月8日6時

・2025年12月31日22時～2026年1月2日3時 メンテナンス期間中に利用できないサービス（一例） ・マイナポータルのサービス全般（利用者登録、ログインを含む）

・マイナ健康保険証の利用登録（マイナポータル以外の手続き方法を含む）

マイナ保険証の利用登録については、期間中、マイナポータルにくわえて、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーやセブン銀行ATMを使った手続き（健康保険証利用登録サービス）も停止するため注意が必要。

同庁はユーザーに対して、マイナ保険証の利用登録を希望する場合、メンテナンス期間を避けて手続きをするよう呼びかけている。