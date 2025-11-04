ドコモ、WOWOWからコンテンツ調達　織田裕二主演ドラマを共同制作

NTTドコモと衛星放送大手WOWOWは11月4日、コンテンツ分野における業務提携契約を結んだ。ドラマ「北方謙三 水滸伝」（主演 織田裕二）の共同制作や音楽ライブコンテンツの拡充などの形で、相互に連携する。

提携の主な施策は以下のとおり。

●音楽ライブコンテンツの大幅な拡充

国内外のアーティストの音楽ライブを数多く提供するWOWOWと、アイドル分野を得意とするドコモが提携し、音楽ライブを中心としたコンテンツを大幅に拡充する。

2026年1月以降、「WOWOW」「WOWOWオンデマンド」と「Lemino」で、DREAMS COME TRUE、藤井フミヤ、MISIA、ATEEZ、BE:FIRSTなどの音楽ライブコンテンツを順次放送、配信予定。

また、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の選べる特典でLeminoを契約したユーザーには、ライブチケットの先行販売や限定イベントなどの特典も提供する方針だ。

●オリジナルドラマの制作

両社の共同制作によるオリジナルドラマ第1弾として、2026年2月15日より、織田裕二主演作品「北方謙三 水滸伝」をWOWOW、WOWOWオンデマンド、Leminoで放送、配信予定。

Leminoでは、「ドラマW」シリーズの話題作についても、順次配信予定となっている。

●人気スポーツコンテンツのさらなる充実

米国のバスケットボールリーグ「NBA」と、欧州ナンバーワンのサッカークラブを決める「UEFAチャンピオンズリーグ」について、両社が権利を保有するコンテンツの一部を相互提供。

NBAをWOWOW、WOWOWオンデマンドで、UEFAチャンピオンズリーグをLeminoで放送、配信する。