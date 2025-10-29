このページの本文へ

石川温のPCスマホニュース解説 第257回

ドコモ経由の“NISAデビュー”増える　マネックスか、SBIか、悩ましい選択に

2025年10月29日 07時00分更新

文● 石川温

マネックス証券 グロース戦略推進部 田邊湧志氏

　他社に大きく出遅れた金融事業を急ピッチで構築しつつあるNTTドコモ。この10月には住信SBIネット銀行がNTTドコモの連結子会社となった。銀行名の変更はないが、サービスブランドが「d NEOBANK」になった。

　そんななか、NTTドコモと資本業務提携をして、2024年1月から連携サービスを実施しているのがマネックス証券だ。

　2024年7月にはdカードを利用した「dカード積立」、同年9月には証券口座とdアカウントの連携、dポイントが貯まる、使える「dポイントで投資」といったサービスを提供している。

　通信と証券の融合は楽天モバイルであれば楽天証券、auであればauカブコム証券（現、三菱UFJ eスマート証券）、ソフトバンクとPayPay証券と組み合わせがあった。

　そんななか、ようやくNTTドコモもマネックス証券と連携できたのだが、この2年でかなり好調な動きを見せているようだ。

