篠原修司のアップルうわさ情報局 第2358回
アップルのティム・クックCEO、2026年に退任か 後任候補にジョン・ターナス氏
2025年11月21日 20時00分更新
アップルのティム・クックCEOが、早ければ来年にもその座を退く可能性があることがわかった。英メディアFinancial Timesが11月14日に報じた。
同紙は情報筋からの話として、アップルの取締役会と上級幹部は最近、トップ交代に向けた後継者計画を「加速させた」と伝えている。
後継者として最も有力視されているのは、ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナス氏だ。ただし、同紙は「最終決定はまだ下されていない」と付け加えている。
なお、アップル関係者によると、この交代は長年計画されてきたもので、同社の業績とは無関係だという。このほか同社は1月下旬の次回決算発表より前に新CEOを発表する可能性は低いとのことだ。
さらに関係者らは「準備は加速しているものの、発表のタイミングは変更される可能性がある」と慎重な姿勢を示している。
この報道は、元最高執行責任者のジェフ・ウィリアムズ氏がアップルを退職した直後に入ってきた。ウィリアムズ氏は7月に退職を発表しており、11月14日に正式に退職したばかりだ。
アップル上層部の新陳代謝が始まりつつあるのだろうか？
この連載の記事
-
第2358回
iPhoneアップル、新型Apple TVとHomePod miniを近日発表か 11月11日に動きとの報道
-
第2357回
iPhoneアップル、折りたたみiPhoneを2026年後半に量産開始か
-
第2357回
iPhoneアップル「iPhone Pocket」たちまち売り切れ、入手困難に
-
第2357回
iPhoneアップル次期「AirPods Pro」4万円超える可能性
-
第2356回
iPhoneアップル、ついにMacBook Airに有機ELディスプレー搭載か 2028年から
-
第2355回
iPhoneアップル、2026年は新製品ラッシュか iPhoneからMacまで一気に刷新
-
第2354回
iPhoneアップル、タッチスクリーン機能付きMacBook Pro開発中？
-
第2353回
iPhoneアップル新型「Vision Pro」メモリは16GBのままだった
-
第2352回
iPhoneアップル初の折りたたみ式iPhone、発売が遅れる可能性
-
第2351回
iPhoneアップル「iPhone Air」、売上不振で減産か
- この連載の一覧へ