アップルのティム・クックCEO、2026年に退任か　後任候補にジョン・ターナス氏

次期後継者とうわさのジョン・ターナス氏。Apple Event — September 9より

アップルのティム・クックCEOが、早ければ来年にもその座を退く可能性があることがわかった。英メディアFinancial Timesが11月14日に報じた。

同紙は情報筋からの話として、アップルの取締役会と上級幹部は最近、トップ交代に向けた後継者計画を「加速させた」と伝えている。

後継者として最も有力視されているのは、ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナス氏だ。ただし、同紙は「最終決定はまだ下されていない」と付け加えている。

なお、アップル関係者によると、この交代は長年計画されてきたもので、同社の業績とは無関係だという。このほか同社は1月下旬の次回決算発表より前に新CEOを発表する可能性は低いとのことだ。

さらに関係者らは「準備は加速しているものの、発表のタイミングは変更される可能性がある」と慎重な姿勢を示している。

この報道は、元最高執行責任者のジェフ・ウィリアムズ氏がアップルを退職した直後に入ってきた。ウィリアムズ氏は7月に退職を発表しており、11月14日に正式に退職したばかりだ。

アップル上層部の新陳代謝が始まりつつあるのだろうか？