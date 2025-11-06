このページの本文へ

グーグル「Chrome」深刻度“高”の脆弱性　更新を（2025年11月5日のアップデート）

2025年11月06日 13時50分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Google Chromeのロゴ

　グーグルは11月5日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

　修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■深刻度（高）

・CVE-2025-12725：WebGPUにおける境界外書き込み
・CVE-2025-12726：Viewsにおける不適切な実装
・CVE-2025-12727：V8における不適切な実装

■深刻度（中）

・CVE-2025-12728：オムニボックスにおける不適切な実装
・CVE-2025-12729：オムニボックスにおける不適切な実装

●OSごとの修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows： 142.0.7444.134/.135
・macOS：142.0.7444.135
・Linux：142.0.7444.134

■モバイル版

・Android：142.0.7444.138

　デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

■関連サイト

