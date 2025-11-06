グーグル「Chrome」深刻度“高”の脆弱性　更新を（2025年11月5日のアップデート）

グーグルは11月5日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。
修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■深刻度（高）
・CVE-2025-12725：WebGPUにおける境界外書き込み
・CVE-2025-12726：Viewsにおける不適切な実装
・CVE-2025-12727：V8における不適切な実装
■深刻度（中）
・CVE-2025-12728：オムニボックスにおける不適切な実装
・CVE-2025-12729：オムニボックスにおける不適切な実装
●OSごとの修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows： 142.0.7444.134/.135
・macOS：142.0.7444.135
・Linux：142.0.7444.134
■モバイル版
・Android：142.0.7444.138
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。