グーグル「Chrome」深刻度“高”の脆弱性　更新を（2025年11月5日のアップデート）

グーグルは11月5日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「高」を含む複数の脆弱性に対応している。

修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（高） ・CVE-2025-12725：WebGPUにおける境界外書き込み

・CVE-2025-12726：Viewsにおける不適切な実装

・CVE-2025-12727：V8における不適切な実装 ■深刻度（中） ・CVE-2025-12728：オムニボックスにおける不適切な実装

・CVE-2025-12729：オムニボックスにおける不適切な実装

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows： 142.0.7444.134/.135

・macOS：142.0.7444.135

・Linux：142.0.7444.134 ■モバイル版 ・Android：142.0.7444.138

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。