にじさんじ、まさかのカードゲーム化　2027年新春発売へ

2025年11月04日 16時50分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

　VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLORが11月4日、おもちゃメーカーのタカラトミーとカードゲームを共同開発することを発表した。2027年新春に発売予定。

　詳細は未発表で、続報は2026年春に公開される予定。カードゲームという形でにじさんじのキャラクターや世界観がどのように表現されるのかが注目される。

