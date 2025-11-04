にじさんじ、まさかのカードゲーム化　2027年新春発売へ

VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLORが11月4日、おもちゃメーカーのタカラトミーとカードゲームを共同開発することを発表した。2027年新春に発売予定。

詳細は未発表で、続報は2026年春に公開される予定。カードゲームという形でにじさんじのキャラクターや世界観がどのように表現されるのかが注目される。