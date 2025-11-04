にじさんじ、まさかのカードゲーム化　2027年新春発売へ

VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLORが11月4日、おもちゃメーカーのタカラトミーとカードゲームを共同開発することを発表した。2027年新春に発売予定。
詳細は未発表で、続報は2026年春に公開される予定。カードゲームという形でにじさんじのキャラクターや世界観がどのように表現されるのかが注目される。
手間もコストもかかる、参加者のエンゲージメントが高まらない……
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、 be quiet! のブース展示をレポート
ネットワークを見える化する「ウェルネスモニター」の使い勝手がピカイチ
AirPodsやApple Watchにも対応、アップル製品をまとめて急速充電！
「arkhive Gaming Alternate」
大切なのは目標の「言語化」と「明文化」、そして「繰り返し伝えること」
マウスコンピューター「mouse B4-I5U01SR-A」がセール中
PCゲームにも普段使いにもちょうどいい性能の「G TUNE DG-I7G6T」がセールで25万9800円！
6年ぶりフルチェンジでAI連携がパワーアップ！
FREX∀R FRZAB850B/Cをレビュー
専門スタッフのサポート付きで初心者も安心
人と人をつなぎ、さらには人とAIもつなぐ ― Zoomが社会に提供する価値とは
Core Ultra 7 255HXを採用するLEVEL-15FR172-U7-TKPXをレビュー
ファーウェイのスマートウォッチに本間ゴルフコラボモデルが登場！ ゴルフ機能を実地テスト
Lepton Mini B860iをレビュー
AIが導く最上級の"コラボレーション体験"で生産性アップ！
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、インバースネットのステージをレポート
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、ツクモのステージをレポート
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、パソコンショップSEVENのブース展示／ステージをレポート
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、Elgatoのブース展示をレポート
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、サイコムのブース展示／ステージをレポート
JN-i24WUXGAをレビュー
地球とお財布を救う？ 「旧式PCの逆襲」
古いOSで動くPCやサーバーこそセキュリティ強化が必要、そこで役立つ「FortiEDR」
空間オーディオや通話時のクリアな音声と、音質以外の部分でも魅力多数！
CORSAIR新作マウス「SABRE v2 PRO」と、キーボード「VANGUARD PRO 96」をレビュー
SAISON Technology Days 2025で「ERPのモダン化」をテーマにしたパネル開催
Zoom活用事例：武蔵コーポレーション株式会社
10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で開催！
「QT DIG∞×アプライド コラボモデル」をレビュー
