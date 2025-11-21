このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2357回

赤外線カメラ搭載により

アップル次期「AirPods Pro」4万円超える可能性

2025年11月21日 20時00分更新

文● 篠原修司

Apple

　アップルは来年発売するとうわさの次期AirPods Proの価格を値上げする可能性がある。米メディア9to5Macが11月17日に報じた。

　同紙によると、AI機能を使うために赤外線カメラを搭載したAirPods Pro 3の上位モデルが登場する予定だという。

　現行のAirPods Pro 3は249ドルだが、上位モデルは280ドル（約4万4000円）超になると予想されており、9to5Macの記者は個人的な意見として「299ドル（約4万6000円）まで上がる可能性もある」と伝えている。

　赤外線カメラが具体的にどんな場面で役に立つのか、はたまた何の機能が使えるのかいまのところ分かっていないが、おそらく値上げに納得できるだけの機能を提供してくれることだろう。

　次期AirPods Proは2026年中の登場が予想されている。

