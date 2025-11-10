アンカーがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故

消費者庁は11月7日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、10月に火災事故が発生したことを明らかにした。
同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。
発生日：10月3日
機種・型番：A1257
事故内容：事務所で発煙に気付き確認すると、当該製品および周辺を焼損する火災が発生していた
11月7日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連については不明だ。
アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。同社サイトで必要事項を入力すると、リコールの有無や回収方法を確認できる。
●リコール対象製品の一例
・Anker MagGoPower Bank（10000mAh,7.5W, Stand）：2023年12月19日～2025年2月13日
・Anker PowerBank（10000mAh, 22.5W）：2024年5月16日〜2025年6月6日
●問い合わせ先
アンカー・ジャパン 受付窓口
・電話（９～17時／土日祝日を除く）：0120-775-171
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202506-support