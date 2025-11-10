アンカーがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故

消費者庁は11月7日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、10月に火災事故が発生したことを明らかにした。

同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。

発生日：10月3日

機種・型番：A1257

事故内容：事務所で発煙に気付き確認すると、当該製品および周辺を焼損する火災が発生していた

11月7日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連については不明だ。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。同社サイトで必要事項を入力すると、リコールの有無や回収方法を確認できる。