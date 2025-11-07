このページの本文へ

篠原修司のアップルうわさ情報局 第2358回

2025年内に登場か

アップル、新型Apple TVとHomePod miniを近日発表か　11月11日に動きとの報道

2025年11月07日 20時00分更新

文● 篠原修司

筆者提供

　アップルは新型Apple TVとHomePod miniをまもなく発売する可能性が高いという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が11月2日のニュースレターで伝えた。

　同氏によると、11月11日の夜にアップルストアの店舗内のディスプレーを刷新したり、新製品を配置したりする夜間作業が計画されているという。

　この夜間作業のタイミングは単にホリデーシーズンに関連している可能性もあるが、新型Apple TVとHomePod miniの発売に関係している可能性があるとのこと。

　同氏は現行モデルの在庫がひっ迫していることを指摘しており、これは新バージョンが近づいていることを示唆しているという。

　また、仮に2025年末までに発売されない場合でも、そう遠くない時期に登場するだろうとも伝えている。

　そして新型Apple TVとHomePod miniは、来年予定されている新しいSiriとApple Intelligenceの機能を紹介するのに役立つとのこと。

　なお、アップルは先日の決算説明会で2025年内に新しいMacの発売予定がないことを示唆している。このことから今年中に発売される可能性のあるアップル製品は、新型Apple TVとHomePod miniが最有力候補となっている。

