篠原修司のアップルうわさ情報局 第2358回
2025年内に登場か
アップル、新型Apple TVとHomePod miniを近日発表か 11月11日に動きとの報道
2025年11月07日 20時00分更新
アップルは新型Apple TVとHomePod miniをまもなく発売する可能性が高いという。米メディアBloombergのMark Gurman記者が11月2日のニュースレターで伝えた。
同氏によると、11月11日の夜にアップルストアの店舗内のディスプレーを刷新したり、新製品を配置したりする夜間作業が計画されているという。
この夜間作業のタイミングは単にホリデーシーズンに関連している可能性もあるが、新型Apple TVとHomePod miniの発売に関係している可能性があるとのこと。
同氏は現行モデルの在庫がひっ迫していることを指摘しており、これは新バージョンが近づいていることを示唆しているという。
また、仮に2025年末までに発売されない場合でも、そう遠くない時期に登場するだろうとも伝えている。
そして新型Apple TVとHomePod miniは、来年予定されている新しいSiriとApple Intelligenceの機能を紹介するのに役立つとのこと。
なお、アップルは先日の決算説明会で2025年内に新しいMacの発売予定がないことを示唆している。このことから今年中に発売される可能性のあるアップル製品は、新型Apple TVとHomePod miniが最有力候補となっている。
