いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第14回
驚きの47万5,600円引き商品も！ Jackery ポータブル電源600Newなどが特価で買えるセール開催中
2025年10月31日 11時15分更新
ポータブル電源の世界リーディングブランド「Jackery（ジャクリ）」が、人気のポータブル電源などがお得に買えるセールを開催中！
防災の備え、アウトドア、DIY作業など、あらゆるシーンで活躍する高性能モデルが、今だけ最大40%OFFの特別価格で手に入ります。
今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら
（86,000円 → 55,900円 割引率：35%オフ）
出力500W・容量640Whだから1〜2日のキャンプや家庭の非常用電源にも大活躍。ノートパソコンやLEDライトはもちろん、電気毛布や小型冷蔵庫など、中〜長時間の使用が想定される家電にしっかり対応。
②【NEW】Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット
（120,800円 → 78,520円 割引率：35%オフ）
前機種500 Newでご好評いただいた小さい薄型ボディを採用。保管時に余計な場所をとらないから収納もしやすい。限られたスペースでも邪魔にならないサイズ感で、車中泊や非常時の備えとしても置き場所に困りません。
③【NEW】Jackery Solar Generator 5000 Plus ＋分電盤（ATS）＋ Power Output Cable Kit（L14-30）
（1,189,000円 → 713,400円 割引率：40%オフ）
超大容量のポータブル電源と分電盤をつなぐことで、停電時でも、いつものコンセントからそのまま電気が使えます。冷蔵庫・天井照明・エアコンなど、あらかじめ設定した最大9回路へ自動で給電されるため、災害時でも普段通りの生活が可能。面倒なコード配線や家電の移動も不要です。
まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！
最短翌日配送、最大5年保証、使わなくなった電源の無料回収など、購入後のサポートも万全です。この機会を逃さず、暮らしに「さらなる余裕」を手に入れましょう！
