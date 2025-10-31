このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第14回

驚きの47万5,600円引き商品も！ Jackery ポータブル電源600Newなどが特価で買えるセール開催中

2025年10月31日 11時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　ポータブル電源の世界リーディングブランド「Jackery（ジャクリ）」が、人気のポータブル電源などがお得に買えるセールを開催中！

　防災の備え、アウトドア、DIY作業など、あらゆるシーンで活躍する高性能モデルが、今だけ最大40%OFFの特別価格で手に入ります。

　今すぐ買うべき注目のアイテムはこちら

【NEW】Jackery ポータブル電源 600 New

（86,000円 → 55,900円　割引率：35%オフ）

　出力500W・容量640Whだから1〜2日のキャンプや家庭の非常用電源にも大活躍。ノートパソコンやLEDライトはもちろん、電気毛布や小型冷蔵庫など、中〜長時間の使用が想定される家電にしっかり対応。

【NEW】Jackery Solar Generator 600 New ポータブル電源セット

（120,800円 → 78,520円　割引率：35%オフ）

　前機種500 Newでご好評いただいた小さい薄型ボディを採用。保管時に余計な場所をとらないから収納もしやすい。限られたスペースでも邪魔にならないサイズ感で、車中泊や非常時の備えとしても置き場所に困りません。

【NEW】Jackery Solar Generator 5000 Plus ＋分電盤（ATS）＋ Power Output Cable Kit（L14-30）

（1,189,000円 → 713,400円　割引率：40%オフ）

　超大容量のポータブル電源と分電盤をつなぐことで、停電時でも、いつものコンセントからそのまま電気が使えます。冷蔵庫・天井照明・エアコンなど、あらかじめ設定した最大9回路へ自動で給電されるため、災害時でも普段通りの生活が可能。面倒なコード配線や家電の移動も不要です。

まとめ：お得な価格で手に入れるチャンス！

　最短翌日配送、最大5年保証、使わなくなった電源の無料回収など、購入後のサポートも万全です。この機会を逃さず、暮らしに「さらなる余裕」を手に入れましょう！

