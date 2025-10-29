2025年11月22日と23日にプロシードアリーナHIKONEで開催予定

全国都道府県対抗eスポーツ選手権実行委員会は10月27日、「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ（第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会）」の文化プログラムとして開催される「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」について、本大会に出場する選手とエキシビジョンマッチの開催が決定したと発表。

全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGAは、11月22日と23日にプロシードアリーナHIKONE （彦根市スポーツ・文化交流センター）で開催されるeスポーツ大会。入場料は無料だ。

競技タイトルは「eFootball」「パズドラ」「ぷよぷよeスポーツ」で、エキシビジョンマッチは「グランツーリスモ７」「鉄拳8」となる。

発表内容については以下のとおり。

●『eFootball』本大会 5回戦出場選手

滋賀県：poisonshowtime選手（モバイル）、memuun選手（家庭用）

千葉県：eiou_A_選手（モバイル）、-UDI-選手（家庭用）

東京都：Rai_mb選手（モバイル）、ZAWASHIPPO選手（家庭用）

静岡県：satoimonky_YT選手（モバイル）、Curihara選手（家庭用）

熊本県：TBJP_SGIR選手（モバイル）、GOD-X-1000選手（家庭用）

●『パズドラ』ブロック代表選手および大会日程

8月16日（土）：北海道・東北 （1位：北海道・konimana選手、2位：宮城県・人参ドスコイ侍選手）

8月24日（日）：九州・沖縄 （1位：佐賀県・ktnh選手、2位：熊本県・サーモンはまち選手）

9月13日（土）：北信越・東海 （1位岐阜県・SK選手、2位：富山県・マーチ選手）

9月23日（火・祝）：関東 （1位千葉県・ファミリーァ選手、2位：埼玉県・ハンミョウ選手）

10月5日（日）：中国・四国 （1位広島県・はるまき選手、2位：岡山県・ゆうちゃん選手）

11月3日（月・祝）：近畿・開催県 （会場：イオンモールKYOTO）

●『ぷよぷよeスポーツ』ブロック代表選手および日程

■小学生の部

北海道・東北：北海道・ルート選手

関東：栃木県・おうすけ選手、 神奈川県・いつき選手

北信越：長野県・くへいじ選手

東海：岐阜県・たぴおか3ごう選手

関西：京都府・リュウ選手

中国・四国：高知県・翔太選手

九州・沖縄：福岡県・グッシー選手

滋賀：滋賀県・よし選手

スコアタック：東京都・やっつん選手

■オープン参加の部

北海道・東北：秋田県・にゃんきち選手

関東：東京都・ゆうき選手、 神奈川県・ぷにちゃん選手

北信越：石川県・zyu-den選手

東海：静岡県・人間国宝ABぞー選手

関西：兵庫県・はまち選手

中国・四国：香川県・リクティア選手

九州・沖縄：鹿児島県・ながれ選手

滋賀：滋賀県・時雨選手

スコアタック：東京都・hov選手

●『グランツーリスモ７』スペシャルグランプリ 大会日程

●『鉄拳8』エキシビションマッチ

関西の「鉄拳」プロライセンス選手がプライドを懸けて激突！3on3エキシビションマッチ！

実況・解説：ゲンヤ、WATANABE

出場選手：破壊王、加齢、用心BΩY、太平洋の暴れん坊、マツバ、ser

（いずれも出演予定／順不同）