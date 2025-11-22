ENTER FORCE.36が惜しくも敗退、そのほか日本チームはDAY2へ
日本チームピンチの中さすがのFENNEL「PUACL2026 FINALS」DAY1まとめ
戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）では、日本・アジア・インドの3地域でリーグ戦を実施し、熱い戦いが繰り広げられました（関連記事）。そして3月28日、29日に、各地域の上位チームと海外強豪招待チームの計16チームが日本に集結し、オフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」が開催されました。
日本地域からの出場チームは、PUACL2026のプレイオフの結果から、FENNEL、SCARZ、REJECT、ENTER FORCE.36の4チーム。加えて、公式のオープン大会「KEIO CUP : Winter Tournament 2026」で見事優勝したGMUも出場。
東アジア地域から、ONIC RISE、FULL SENSE、T1、Rival Esports、Team Nemesisの4チーム、インド地域から、Reckoning Esports、Godlike Esportsの2チーム、、ラテンアメリカ地域からDignitas、CACM Esports、Force Gamingの3チーム、中国地域からDARK PEACHの1チームが出場しました。
日本リーグを見てきた方にとっては、日本チームが世界のチームを相手にどのような戦いを見せてくれるのか、またオープン大会から勝ち上がったGMUが台風の目になるのかが気になるところではないでしょうか。
波乱のDAY1が開幕
そんな日本チームですが、初戦ではENTER FORCE.36がONIC RISEと、REJECTがDignitas、SCARZがRival Esports、FENNELがGodlike Esports、GMUがT1と激突しました。
DAY1の結果は以下の通りです。
UPPER 1st
ENTER FORCE.36 0 vs 2 ONIC RISE
【ONIC RISE】が勝利
REJECT 0 vs 2 Dignitas
【Dignitas】が勝利
SCARZ 0 vs 2 Rival Esports
【Rival Esports】が勝利
GMU 2 vs 0 T1
【GMU】が勝利
FENNEL 2 vs 0 GodLike Esports
【FENNEL】が勝利
FULL SENSE 0 vs 2 CACM Esports
【CACM Esports】が勝利
UPPER 2nd
Dark Peach 0 vs 2 Dignitas
【Dignitas】が勝利
ONIC RISE 0 vs 2 Team Nemesis
【Team Nemesis】が勝利
FENNEL 2 vs 1 CACM Esports
【FENNEL】が勝利
GMU 1 vs 2 Rival Esports
【Rival Esports】が勝利
LOWER 1st
Reckoning Esports 0 vs 2 REJECT
【REJECT】が勝利
ENTER FORCE.36 0 vs 2 Force Gaming
【Force Gaming】が勝利
T1 0 vs 2 SCARZ
【SCARZ】が勝利
GodLike Esports 0 vs 2 FULL SENSE
【FULL SENSE】が勝利
DAY1では、初戦で勝利した日本チームが日本リーグ王者のFENNELと、オープン大会王者のGMUのみ、UPPERのまま勝ち進んだ日本チームがFENNELのみと、波乱の戦いとなりました。
しかし、残念ながらENTER FORCE.36が敗退となってしまったものの、REJECT、SCARZがLOWERブラケットで勝利し、2日目に駒を進めました。
2日目の初戦は、REJECT対GMUと日本チーム対決からスタート。日本リーグで活躍してきたREJECTと、オープン大会からここまできたGMUがどのような戦いを見せるのか、いまから楽しみです。
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