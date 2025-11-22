ENTER FORCE.36が惜しくも敗退、そのほか日本チームはDAY2へ

戦略バトルゲーム『ポケモンユナイト』の公式国際大会「Pokémon UNITE Asia Champions League 2026」（以下、PUACL2026）では、日本・アジア・インドの3地域でリーグ戦を実施し、熱い戦いが繰り広げられました（関連記事）。そして3月28日、29日に、各地域の上位チームと海外強豪招待チームの計16チームが日本に集結し、オフライン決勝大会「PUACL2026 FINALS」が開催されました。

日本地域からの出場チームは、PUACL2026のプレイオフの結果から、FENNEL、SCARZ、REJECT、ENTER FORCE.36の4チーム。加えて、公式のオープン大会「KEIO CUP : Winter Tournament 2026」で見事優勝したGMUも出場。

東アジア地域から、ONIC RISE、FULL SENSE、T1、Rival Esports、Team Nemesisの4チーム、インド地域から、Reckoning Esports、Godlike Esportsの2チーム、、ラテンアメリカ地域からDignitas、CACM Esports、Force Gamingの3チーム、中国地域からDARK PEACHの1チームが出場しました。

日本リーグを見てきた方にとっては、日本チームが世界のチームを相手にどのような戦いを見せてくれるのか、またオープン大会から勝ち上がったGMUが台風の目になるのかが気になるところではないでしょうか。

波乱のDAY1が開幕

そんな日本チームですが、初戦ではENTER FORCE.36がONIC RISEと、REJECTがDignitas、SCARZがRival Esports、FENNELがGodlike Esports、GMUがT1と激突しました。

DAY1の結果は以下の通りです。

UPPER 1st

ENTER FORCE.36 0 vs 2 ONIC RISE

【ONIC RISE】が勝利

REJECT 0 vs 2 Dignitas

【Dignitas】が勝利

SCARZ 0 vs 2 Rival Esports

【Rival Esports】が勝利

GMU 2 vs 0 T1

【GMU】が勝利

FENNEL 2 vs 0 GodLike Esports

【FENNEL】が勝利

FULL SENSE 0 vs 2 CACM Esports

【CACM Esports】が勝利

UPPER 2nd

Dark Peach 0 vs 2 Dignitas

【Dignitas】が勝利

ONIC RISE 0 vs 2 Team Nemesis

【Team Nemesis】が勝利

FENNEL 2 vs 1 CACM Esports

【FENNEL】が勝利

GMU 1 vs 2 Rival Esports

【Rival Esports】が勝利

LOWER 1st

Reckoning Esports 0 vs 2 REJECT

【REJECT】が勝利

ENTER FORCE.36 0 vs 2 Force Gaming

【Force Gaming】が勝利

T1 0 vs 2 SCARZ

【SCARZ】が勝利

GodLike Esports 0 vs 2 FULL SENSE

【FULL SENSE】が勝利

DAY1では、初戦で勝利した日本チームが日本リーグ王者のFENNELと、オープン大会王者のGMUのみ、UPPERのまま勝ち進んだ日本チームがFENNELのみと、波乱の戦いとなりました。

しかし、残念ながらENTER FORCE.36が敗退となってしまったものの、REJECT、SCARZがLOWERブラケットで勝利し、2日目に駒を進めました。

2日目の初戦は、REJECT対GMUと日本チーム対決からスタート。日本リーグで活躍してきたREJECTと、オープン大会からここまできたGMUがどのような戦いを見せるのか、いまから楽しみです。