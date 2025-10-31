eスポーツチーム「REJECT」は10月29日、「ストリートファイター」部門を担う若手選手を育成・支援する新プロジェクト「REJECT SF6 Div. YOUTH」（以下、REJECT YOUTH）を発足したと発表。

REJECT YOUTHは、同チームがこれまで行ってきた若手支援の取り組みをさらに発展させたプロジェクト。若手競技者の育成と競技シーンの活性化を目指すという。

REJECT YOUTHの初期メンバーとして、tako選手、雄次郎選手、eguto選手、ひなお選手の4名が加入。どのメンバーも、大会実績や日々の活動で実力と将来性を示してきた注目の若手選手。なお、10月31日～11月2日に中国・成都で開催される「Kuaishou FightClub Championship VI」に、REJECT YOUTHから3名が出場予定としている。

今後は、REJECT YOUTHの成長をメインとした新たなイベントを展開していくとのこと。REJECTをけん引する次世代の若手選手が、どのような活躍を見せてくれるのか。続報に期待しよう。