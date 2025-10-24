このページの本文へ

モンスターハンターライズが1,000円以下で買える！ PlayStation Storeスペシャルセール開催中

2025年10月24日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　PlayStation Storeでは、話題のPS5・PS4タイトルが最大80％割引の特別価格で購入できる「スペシャルセール」を開催中です。

　最大80%割引の『ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション』をはじめ、注目のゲームがお得な特別価格で購入できるチャンスです。

　期間は11月5日までの期間限定です。

PlayStation Store「スペシャルセール」のページへ
  

　今すぐ買うべき注目の目玉タイトルはこちら

①『ホグワーツ・レガシー デジタルデラックスエディション（PS4/PS5）
80％オフ（通常価格10,978円 → 2,195円）

②『モンスターハンターライズ（PS4/PS5）
75％オフ（通常価格3,990円 → 997円）

③『龍が如く8 デラックス・エディション（PS4/PS5）
60％オフ（通常価格10,780円 → 4,312円）

④『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition（PS5）
40％オフ（通常価格11,501円 → 6,900円）

　モンスターハンターライズ（PS4/PS5）が1,000円以下で購入できます！

モンスターハンターライズ（PS4/PS5）を入手
  

　話題の大作から定番のナンバリングタイトルまで、この機会にまとめて購入しましょう。

