モンスターハンターライズが1,000円以下で買える！ PlayStation Storeスペシャルセール開催中

PlayStation Storeでは、話題のPS5・PS4タイトルが最大80％割引の特別価格で購入できる「スペシャルセール」を開催中です。
最大80%割引の『ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション』をはじめ、注目のゲームがお得な特別価格で購入できるチャンスです。
期間は11月5日までの期間限定です。
今すぐ買うべき注目の目玉タイトルはこちら
①『ホグワーツ・レガシー デジタルデラックスエディション（PS4/PS5）』
80％オフ（通常価格10,978円 → 2,195円）
②『モンスターハンターライズ（PS4/PS5）』
75％オフ（通常価格3,990円 → 997円）
③『龍が如く8 デラックス・エディション（PS4/PS5）』
60％オフ（通常価格10,780円 → 4,312円）
④『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition（PS5）』
40％オフ（通常価格11,501円 → 6,900円）
モンスターハンターライズ（PS4/PS5）が1,000円以下で購入できます！
話題の大作から定番のナンバリングタイトルまで、この機会にまとめて購入しましょう。