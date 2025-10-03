ロマンチックな夜を約束！ この冬、丸の内で過去最大規模のクリスマスマーケット開催

11月13日（木）から開催される「Marunouchi Street Park 2025 Winter」。今年は過去最大規模となるクリスマスマーケット計19店舗が出店し、キラキラ輝く「丸の内イルミネーション」のなかで、クリスマス気分が盛り上がること間違いなし！

ホリデーシーズンを楽しむMarunouchi Street Park 2025 Winter」

行幸通りおよび丸の内仲通りの今後のあり方や活用方法を検証する社会実験「Marunouchi Street Park 2025 Winter」が11月13日（木）～12月25日（木）の期間に丸の内仲通り、11月28日（金）からは行幸通りでも実施されます。

今回、行幸通りでは初となるクリスマスツリーの設置や、クリスマスらしい定番メニューを提供するヒュッテが出店するほか、丸の内仲通りでは、大丸有（大手町・丸の内・有楽町）エリアの店舗やホテルと連携した物販・飲食店舗が集い、本取り組み過去最大規模となるクリスマスマーケット計19店舗が期間限定で出店。この冬ならではのメニューが揃う飲食店舗に加え、ホリデーシーズンを楽しむクリスマス雑貨、アンティークショップも登場します。

期間中は、シャンパンゴールド色に輝く「丸の内イルミネーション」も開催され、イルミネーションとともに「Marunouchi Street Park 2025 Winter」を楽しむことができます。

＜行幸通り＞

東京駅と皇居をつなぐ行幸通りでは、今回が初の取り組みとなるクリスマスツリーの設置およびクリスマスヒュッテ型飲食店舗が10店舗出店します。高さ約4mのもみの木を使用したクリスマスツリーを4本設置し、東京の玄関口に冬の訪れを知らせます。飲食店舗では、手包みピザやシチュー、各種ホットドリンクなど体温まるメニューが充実。イルミネーションの下、東京駅前という象徴的な場所で非日常的な時間を楽しめます。

行幸通りにて、クリスマスらしい定番メニューを提供します。

・ピザブース

食べ歩きもしやすい手包みピザ。トマト&ソーセージと、スイーツ感覚でも楽しめるりんご＆カスタードの２種類からお選びいただけます。

・シチューパンブース

赤ワインでじっくり柔らかくなるまで煮込んだ牛肉のビーフシチューを、器ごと食べられるパンのお皿で提供します。

・カフェブース

オレンジジュースにシナモンやスターアニスの香りを移しながら煮込んだ、からだの芯から温まるホットドリンクを提供します。

※紹介しているのは一部商品です。

※クリスマスマーケット定番メニューは丸の内仲通りBlock5で出店するヒュッテでも楽しめます。

＜丸の内仲通り＞

大丸有エリアの店舗やホテル等と連携した物販・飲食店舗「クリスマスマーケット」や「キッチンカー」が登場し、イルミネーションが灯る下、道路空間に設置されたテーブルや椅子什器でくつろげます。今年度は過去最大規模の計9店舗が期間限定で出店。

Block1：丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

・「HARMONIER」

クリスマス雑貨を30年以上に渡り輸入しているハルモニアが、今年も Marunouchi Street Park に出店。毎年大好評のミニスノードーム、新作の「マルケンスノードーム」をはじめ、豊富なラインナップを取り揃えています。

・「ザ・ペニンシュラ東京」

ザ・ペニンシュラ東京の気品溢れる雰囲気が漂うクリスマスマーケットを開催。お子さまから大人まで幅広い世代でお楽しみいただけるシュトーレンやミンスパイなどのクリスマスアイテムをはじめ、焼き菓子やホットチョコレート、また今年新登場のストロベリープリンを販売します。

・「BROWN ANTIQUES」

7社のアンティークディーラーが週替わりで集い、時を超えて愛されてきた品々をご紹介いたします。

Block2：丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

・「帝国ホテル」

開業135周年を迎えた帝国ホテルより、シェフのアレンジによる温かいスープや、ホテルベーカリーで焼き上げた人気のパイ、クリスマスの伝統菓子シュトレンなどを用意します。

Block3：丸の内パークビル・明治安田生命ビル前

・「TexturA」

今年もTexturAが出店。昨年も好評だった、「テクチキ やみつき唐辛子味」はもちろん、毎年定番の「チュロスコンチョコラテ」。さらにホットサングリアや、オリジナルでブレンドした雲南コーヒーも用意しています。

・「小岩井農場TOKYO」

旬の「小岩井農場」を感じられるレストラン、小岩井農場TOKYO がMarunouchi Street Park 2025 Winter に出店！ 岩手県にある日本最大の民間総合農場である小岩井農場。大自然に育まれた食材を東京・丸の内（丸の内ビルディング）に直送し、旬の「小岩井農場」を感じられるレストランとして小岩井農場 TOKYO を運営しています。

この冬は丸の内でロマンチックなクリスマスを過ごしたい！

Marunouchi Street Park 2025 Winter

実施日時：

2025年11月13日（木）～12月25日（木）11:00～22:00

※行幸通りは11月28日（金）～12月25日（木）11:00～22:00

実施場所：

丸の内仲通り（特別区道千第114号・第119号）

