今年の丸の内イルミネーションは「きれいだね」に「美味しいね」 をプラス！ 900℃で焼き上げる熱々のステーキを片手に見られる特等席

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」で提供するメニューイメージ

　11月13日（木）から、東京駅前や丸の内仲通りで「丸の内イルミネーション 2025」が始まります。イルミネーションはもちろん、楽しみなのがキッチンカー。今年はどんなお店が出ているかな、とわくわくしながらグルメやドリンクのキッチンカーを探しちゃいます。

　なかでも、11月15日（土）と16日（日）に、丸の内のイルミの下であなたを待っているのは、予約の取れないステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス」のキッチンカー！　900℃の高温で焼き上げた熱々の絶品ステーキを食べながらイルミネーションを楽しんじゃえ！

イベントのお供にあの有名な熟成肉ステーキを

　「丸の内イルミネーション 2025」開催期間中の11月15日（土）と16日（日）、ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス」のキッチンカーがやってきます。

「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」のキッチンカー

　通常はレストランでしか食べることができないメニューを、スモールポーションにアレンジ。カジュアル、かつリーズナブルに外で味わえるところが魅力です。

　「ウルフギャング・ステーキハウス」といえば、専用熟成庫で長期熟成した「プライムグレード」の厚切り牛ステーキ。中でもサーロインとフィレを一度に楽しめる看板メニュー「プライムステーキ」（Tボーンステーキ）を提供します。

　もちろんほかにもヘルシーな赤身肉「くまもとあか牛」のサイコロステーキや、プライムグレードのUS牛ビーフ100％のパティを使ったチーズバーガー、濃厚な味わいのロブスタービスクなどがラインアップ。こりゃイルミネーションよりもグルメに夢中になっちゃうかも!?

「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」で提供するメニューイメージ

「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」出店概要
出店日時：2025年11月15日（土）・16日（日）各日11:00〜21:30
出店場所：「ブルックス ブラザーズ 丸の内」店舗前
住所：東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内ブリックスクエア
販売商品：
・BB&Wプライムチーズバーガー　￥2,000
　※ブルックス ブラザーズ ロゴの焼き印入りスぺシャルバーガー
・サイコロステーキ　￥2,500（税込）
・ロブスタービスク　￥1,000（税込）
・プライムステーキ（2名様用）　￥35,000（税込）
・サーロインステーキ　￥14,300（税込）
・リブアイステーキ　￥24,200（税込）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

