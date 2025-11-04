今年の丸の内イルミネーションは「きれいだね」に「美味しいね」 をプラス！ 900℃で焼き上げる熱々のステーキを片手に見られる特等席

11月13日（木）から、東京駅前や丸の内仲通りで「丸の内イルミネーション 2025」が始まります。イルミネーションはもちろん、楽しみなのがキッチンカー。今年はどんなお店が出ているかな、とわくわくしながらグルメやドリンクのキッチンカーを探しちゃいます。

なかでも、11月15日（土）と16日（日）に、丸の内のイルミの下であなたを待っているのは、予約の取れないステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス」のキッチンカー！ 900℃の高温で焼き上げた熱々の絶品ステーキを食べながらイルミネーションを楽しんじゃえ！

イベントのお供にあの有名な熟成肉ステーキを

「丸の内イルミネーション 2025」開催期間中の11月15日（土）と16日（日）、ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス」のキッチンカーがやってきます。

通常はレストランでしか食べることができないメニューを、スモールポーションにアレンジ。カジュアル、かつリーズナブルに外で味わえるところが魅力です。

「ウルフギャング・ステーキハウス」といえば、専用熟成庫で長期熟成した「プライムグレード」の厚切り牛ステーキ。中でもサーロインとフィレを一度に楽しめる看板メニュー「プライムステーキ」（Tボーンステーキ）を提供します。

もちろんほかにもヘルシーな赤身肉「くまもとあか牛」のサイコロステーキや、プライムグレードのUS牛ビーフ100％のパティを使ったチーズバーガー、濃厚な味わいのロブスタービスクなどがラインアップ。こりゃイルミネーションよりもグルメに夢中になっちゃうかも!?

「ウルフギャング・ステーキハウス ポータブルキッチン」出店概要

出店日時：2025年11月15日（土）・16日（日）各日11:00〜21:30

出店場所：「ブルックス ブラザーズ 丸の内」店舗前

住所：東京都千代田区丸の内2-6-1丸の内ブリックスクエア

販売商品：

・BB&Wプライムチーズバーガー ￥2,000

※ブルックス ブラザーズ ロゴの焼き印入りスぺシャルバーガー

・サイコロステーキ ￥2,500（税込）

・ロブスタービスク ￥1,000（税込）

・プライムステーキ（2名様用） ￥35,000（税込）

・サーロインステーキ ￥14,300（税込）

・リブアイステーキ ￥24,200（税込）