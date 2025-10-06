三菱一号館美術館と帝国ホテルのタイアップカクテルが「美しすぎる黒いシャンパン」だったワケ

シャンパンは黄金色、という常識を覆す、息をのむほど美しい「黒いシャンパン」が帝国ホテルに登場しました！ これは三菱一号館美術館で開催中の展覧会「アール・デコとモード」にインスパイアされた限定カクテル。

この黒の秘密は、展覧会のメインビジュアルの中心を飾る、ラインストーンとビーズ刺繍で装飾されたメタリックな印象のドレスにインスピレーションを受けて作られたもので、落ち着いた甘さの中にコーヒーのほろ苦さが溶け込む、”大人な”カクテルに仕上げられたのだとか。

展覧会でのきらびやかなドレスの美しさを思い出しながら傾ける一杯は、格別ですよ！

これぞ大人のカクテル

帝国ホテル 東京のシャンパンバー「The Rendez-Vous AWA」で、三菱一号館美術館で開催中の「アール・デコとモード」展とコラボレーションしたカクテルを提供しています。

タイアップカクテル「Robe Noir（ローブノワール）」

￥2,500 （税サ込）

販売期間：10月11日(土)～2026年1月25日(日)

シャンパンにコーヒーとダークカカオを合わせた黒いシャンパンカクテル。展覧会のメインビジュアルを飾るメタリックな印象のドレスをモチーフに、落ち着いた甘さの中にコーヒーのほろ苦さが溶け込む、大人なカクテルです。グラスに金粉を吹きかけ、ドレスのゴージャスさも表現されています。