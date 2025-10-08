え、これも東京産？江戸前寿司からジビエまで、あなたの知らない「東京の食」の奥深さに驚愕する3日間

「東京の特産品」と聞いて、何を思い浮かべますか？

あまり野菜や果物が採れるイメージがない東京ですが、実はほうれん草やトマト、ナス、ピーマンなどいろいろな作物が生産され、私たちがまだ知らない魅力的な食材が、この大都市には溢れています。江戸時代から続く伝統の味、最先端の技術で育てられた野菜、そして力強い味わいのジビエまで。そんな「東京産」の農産物を味わえるイベント「東京味わいフェスタ2025」が開催されます。

このイベントは、あなたの「東京」のイメージをガラリと変える、食の発見の旅です。知的好奇心を満たし、「そうだったのか！」と誰かに話したくなる、驚きの連続を体験しに来てください。

意外と知らない東京の農産物

10月24日（金）から10月26日（日）まで、丸の内・有楽町・日比谷・豊洲で「東京味わいフェスタ2025 ～TASTE of TOKYO～」が開催します。

丸の内は「東京産食材の魅力をふんだんに味わえるエリア」。丸ビル1階マルキューブでは自分で値段を決める「出張！値段のないスーパーマーケット」が出店。また行幸通りには都内で生産された旬の野菜や果物、東京都が開発した東京うこっけいの卵などを販売します。丸の内仲通りにはキッチンカーが多数出店。

有楽町は「東京の農業の魅力と日本各地の名産品に出会えるエリア」。東京国際フォーラム 地上広場に、東京の郷土料理を紹介するブースが登場したり、キッチンカーや館内レストランで東京産食材を使用したメニューを販売します。ダンスなどのステージイベントも予定されています。

東京味わいフェスタ2025～TASTE of TOKYO～

開催日時：10月24日（金）～25日（土）11:00～20:00 ※丸の内会場は17:00まで

10月26日（日）11:00～17:00

※雨天決行（ただし荒天時は中止の場合があります。）

会場：丸の内（行幸通り、丸の内仲通り、丸ビル1階マルキューブ ）

有楽町（東京国際フォーラム 地上広場）

日比谷（日比谷仲通り周辺、東京ミッドタウン日比谷、日比谷シャンテ 他）

豊洲（「がすてなーに ガスの科学館」海側特設会場）