「え、フォアグラと栗？」意外な組み合わせに驚愕するセイボリーが主役級に美味しいと話題のアフタヌーンティー

栗に梨にブドウにさつまいも…秋の味覚ってなんでも美味しくて困っちゃいます。さすが食欲の秋。

丸ノ内ホテルの「ポム・ダダン」で、栗がメインのアフタヌーンティーが始まりました。モンブランからケーキなどのスイーツはもちろん、セイボリーまで栗づくしでたまりません！

アフタヌーンティーの主役は、もちろん甘いスイーツですが、このアフタヌーンティーではその常識が覆されるかもしれません。注目すべきは、セイボリーの「栗とフォアグラ サツマイモのプレッセ」。濃厚なフォアグラの旨味と栗の食感が絶妙にマッチした逸品と評判です！

あっちこっちも栗！

11月30日（日）まで、丸ノ内ホテルの「ポム・ダダン」で「ポム・ダダン アフタヌーンティー -栗の秋穫祭-」が楽しめます。

ポム・ダダン アフタヌーンティー -栗の秋穫祭-

期間：2025年10月1日（水）～2025年11月30日（日）

時間：14:00～17:30（L.O.15:00）

料金：1名様 平日 ￥6,000／土・日・祝日 ￥6,500（ともに税・サ込）

※ミニデザート（マロンパフェ 和栗と洋梨のコンポート バニラ風味 栗のエスプーマ） 追加料金￥1,000

クラシックな味わいの「モンブラン」や、渋皮マロンの豊かな甘みと抹茶のほろ苦い深みが絶妙の「渋皮マロンと抹茶のテリーヌ」など、秋のスイーツがずらり。

セイボリーの「栗とフォアグラ サツマイモのプレッセ」は、滑らかに仕上げたサツマイモに濃厚なフォアグラを重ね、栗の食感がアクセント。

マロンパフェ 和栗と洋梨のコンポート バニラ風味 栗のエスプーマ

皮栗のアイスや和栗と洋梨のコンポートなどを重ねたパフェ。層ごとに変化する風味と食感に思わずうっとりしてしまいます。

丸ノ内ホテル「ポム・ダダン」

住所：東京都千代田区丸の内1-6-3

予約：公式サイト

問合せ：03-3217-1117（6:30～22:00）