【朗報】もう会えないと思ってた恵比寿の伝説的フレンチが丸の内に復活！ 魚好きが泣いて喜ぶ“あのブイヤベース”をもう一度食べられる！！
恵比寿、そして広尾で多くの美食家たちの舌を唸らせ、惜しまれつつも姿を消した魚介専門フレンチ「ビストロ シロ」。その伝説の味が、2025年秋、丸の内という新たな舞台でついに復活します！ 嬉しすぎる！
使うのは、その日一番の魚介と旬の野菜のみ。素材の個性を極限まで引き出した料理は、魚本来の力強い味わいを教えてくれます。恵比寿や広尾で愛されてきた魚介専門フレンチが丸の内にオープンしました！
恵比寿で愛された伝説のビストロ
「ビストロ シロ」が丸の内ブリックスクエアにオープンしました。恵比寿で著名人やグルメ好きに愛された名店で、広尾に移転後、建物上の都合で閉店してしまいましたが、このたび新たに丸の内に移転。フレンチをベースに、魚介と旬の野菜のみを使ったメニューが楽しめます。
ビストロ シロのシグネチャーディナーコース
￥8,000
・百合根のムース 生雲丹とコンソメジュレ
・漁港直送 神経〆鮮魚のカルパッチョ
・蝦夷鮑のブレゼ 肝バターソース
・香住蟹のパスタ
※下記のメインをチョイス
・本日の鮮魚 シェリビネガーソース
・甘鯛のポワレ ヴェルモットソース（＋￥1,000）
・シロ特製!!ブイヤベース（＋￥1,500）
・オマール海老のブイヤベース（＋￥3,500）
・クレマカタラーナ カシスソース
2008年の創業時からの名物「シロ特製ブイヤベース」も復活。奥深い味わいでワインも進みそう。
漁港直送 神経〆鮮魚のカルパッチョ
￥1,980
シロ名物 サバピラフ
￥2,200
もちろんアラカルトも用意。旬の魚介や野菜の一皿が並びます。
ビストロ シロ
住所：東京都千代田区丸の内2丁目6-1 丸の内ブリックスクエア 3F
営業時間：11:00～15:00（LO14:00）
17:00～23:00（FOOD LO22:00 DRINK LO 22:30）
定休日：施設に準ずる