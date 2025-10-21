【朗報】もう会えないと思ってた恵比寿の伝説的フレンチが丸の内に復活！　魚好きが泣いて喜ぶ“あのブイヤベース”をもう一度食べられる！！

恵比寿、そして広尾で多くの美食家たちの舌を唸らせ、惜しまれつつも姿を消した魚介専門フレンチ「ビストロ シロ」。その伝説の味が、2025年秋、丸の内という新たな舞台でついに復活します！ 嬉しすぎる！

使うのは、その日一番の魚介と旬の野菜のみ。素材の個性を極限まで引き出した料理は、魚本来の力強い味わいを教えてくれます。恵比寿や広尾で愛されてきた魚介専門フレンチが丸の内にオープンしました！

恵比寿で愛された伝説のビストロ

「ビストロ シロ」が丸の内ブリックスクエアにオープンしました。恵比寿で著名人やグルメ好きに愛された名店で、広尾に移転後、建物上の都合で閉店してしまいましたが、このたび新たに丸の内に移転。フレンチをベースに、魚介と旬の野菜のみを使ったメニューが楽しめます。

ビストロ シロのシグネチャーディナーコース

￥8,000

・百合根のムース 生雲丹とコンソメジュレ

・漁港直送 神経〆鮮魚のカルパッチョ

・蝦夷鮑のブレゼ 肝バターソース

・香住蟹のパスタ

※下記のメインをチョイス

・本日の鮮魚 シェリビネガーソース

・甘鯛のポワレ ヴェルモットソース（＋￥1,000）

・シロ特製!!ブイヤベース（＋￥1,500）

・オマール海老のブイヤベース（＋￥3,500）

・クレマカタラーナ カシスソース

2008年の創業時からの名物「シロ特製ブイヤベース」も復活。奥深い味わいでワインも進みそう。

漁港直送 神経〆鮮魚のカルパッチョ

￥1,980

シロ名物 サバピラフ

￥2,200

もちろんアラカルトも用意。旬の魚介や野菜の一皿が並びます。

ビストロ シロ

住所：東京都千代田区丸の内2丁目6-1 丸の内ブリックスクエア 3F

営業時間：11:00～15:00（LO14:00）

17:00～23:00（FOOD LO22:00 DRINK LO 22:30）

定休日：施設に準ずる