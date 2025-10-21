2025年・丸の内ディズニーホリデー、限定グッズもスペシャルフードも可愛すぎる

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」のインスパイアフード

　11月13日（木）から丸の内エリアで始まるホリデーイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」。この時期だけの限定グッズやオリジナルフードメニューなども見逃せません。

2025年冬の丸の内だけのディズニーアイテム＆フード

　11月13日から、丸の内エリアの各店で「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」の限定アイテムを販売します。丸の内でしか買えない限定グッズなど、さまざまなアイテムが登場。ここでは、そのほんの一部をご紹介。

ズートピアプリントソックス
メンズ：￥3,080、レディース：￥2,860、キッズ：￥2,310
販売店舗：Tabio MEN　丸の内オアゾ店

© Disney

エシレ トートバッグ マリー
各￥5,500
販売店舗：エシレ・メゾン デュ ブール

「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」のエシレ トートバッグ マリー

© Disney

© Disney

　一部レストランではディズニー・アニメーションからインスパイアされた特別なフードメニューを提供。

魔法の花ドレスオムライス　￥3,300
輝く夜のランタンソーダ　￥1,350
　Inspired by『塔の上のラプンツェル』
楽園のトロピカルキャロットジュース　￥1,350
　Inspired by『ズートピア』
提供店舗：Mon an Marunouch

「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」のインスパイアフード

　限定グッズまたはインスパイアードメニューを含む3,000円（税込）以上購入すると、先着でオリジナルステッカー（非売品・絵柄全6種）をプレゼントします。

「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」のオリジナルステッカー
MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」
開催期間：2025年11月13日（木）～2026年1月4日（日）
　　　　※2026年1月1日（木・祝）は休館。
開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア ほか

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

