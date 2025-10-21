2025年・丸の内ディズニーホリデー、限定グッズもスペシャルフードも可愛すぎる
11月13日（木）から丸の内エリアで始まるホリデーイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」。この時期だけの限定グッズやオリジナルフードメニューなども見逃せません。
2025年冬の丸の内だけのディズニーアイテム＆フード
11月13日から、丸の内エリアの各店で「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」の限定アイテムを販売します。丸の内でしか買えない限定グッズなど、さまざまなアイテムが登場。ここでは、そのほんの一部をご紹介。
ズートピアプリントソックス
メンズ：￥3,080、レディース：￥2,860、キッズ：￥2,310
販売店舗：Tabio MEN 丸の内オアゾ店
エシレ トートバッグ マリー
各￥5,500
販売店舗：エシレ・メゾン デュ ブール
一部レストランではディズニー・アニメーションからインスパイアされた特別なフードメニューを提供。
魔法の花ドレスオムライス ￥3,300
輝く夜のランタンソーダ ￥1,350
Inspired by『塔の上のラプンツェル』
楽園のトロピカルキャロットジュース ￥1,350
Inspired by『ズートピア』
提供店舗：Mon an Marunouch
限定グッズまたはインスパイアードメニューを含む3,000円（税込）以上購入すると、先着でオリジナルステッカー（非売品・絵柄全6種）をプレゼントします。
MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」
開催期間：2025年11月13日（木）～2026年1月4日（日）
※2026年1月1日（木・祝）は休館。
開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア ほか