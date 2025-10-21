2025年・丸の内ディズニーホリデー、限定グッズもスペシャルフードも可愛すぎる

11月13日（木）から丸の内エリアで始まるホリデーイベント「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」。この時期だけの限定グッズやオリジナルフードメニューなども見逃せません。

2025年冬の丸の内だけのディズニーアイテム＆フード

11月13日から、丸の内エリアの各店で「MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025」の限定アイテムを販売します。丸の内でしか買えない限定グッズなど、さまざまなアイテムが登場。ここでは、そのほんの一部をご紹介。

ズートピアプリントソックス

メンズ：￥3,080、レディース：￥2,860、キッズ：￥2,310

販売店舗：Tabio MEN 丸の内オアゾ店

© Disney

エシレ トートバッグ マリー

各￥5,500

販売店舗：エシレ・メゾン デュ ブール

© Disney © Disney

一部レストランではディズニー・アニメーションからインスパイアされた特別なフードメニューを提供。

魔法の花ドレスオムライス ￥3,300

輝く夜のランタンソーダ ￥1,350

Inspired by『塔の上のラプンツェル』

楽園のトロピカルキャロットジュース ￥1,350

Inspired by『ズートピア』

提供店舗：Mon an Marunouch

限定グッズまたはインスパイアードメニューを含む3,000円（税込）以上購入すると、先着でオリジナルステッカー（非売品・絵柄全6種）をプレゼントします。

MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」

開催期間：2025年11月13日（木）～2026年1月4日（日）

※2026年1月1日（木・祝）は休館。

開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア ほか