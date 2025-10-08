カファレルの新作が“食べられる絵本”すぎると話題。クリスマスまでの毎日が物語になる

イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」。チョコの美味しさももちろんですが、パッケージのかわいさでもたびたび話題に。クリスマスコレクションは“アンティークショップに並ぶ絵本” がテーマで、ときめきが止まらないかわいさです！

そのパッケージは、絵本を開いたかと思いきや、中には25粒のさまざまなカファレルのチョコレートがぎっしり！ もはや食べられる経本なのでは！？と話題です。1日1粒ずつ、クリスマスを待ちわびながら過ごせます！

「カファレル」からクリスマスコレクション2025発売

グランスタ東京などに店を構えるカファレルでは、“アンティークショップに並ぶ絵本”をテーマとしたカファレル クリスマスコレクション2025を10月20日(月)より発売しました。

チョコレートブック

価格：￥7,128(税込)

毎年人気のカレンダー。今年はアンティークな絵本をイメージにしたブック型です。カウントダウンページには、クリスマスを待ちわびるカファレルの仲間たちが描かれ、中にはカファレルを代表するジャンドゥーヤをはじめ、サンタやキノコ、キャットのホイルチョコレートなど、人気のチョコレートが全25粒アソート。

クリスマス小缶

価格：￥1,404(税込)

クリスマスのプチギフトにもおすすめの蝶番缶です。イタリア語で「あなたに幸せを祈っています」というメッセージと可愛い猫がクリスマスツリーを飾りつけしているほほえましいシーンが目を惹くデザイン。合計5粒アソート。

ノッテサンタ

価格：￥5,076(税込）

クラシカルなエンジ色にクリスマスプレゼントに囲まれた女の子が猫と戯れるシーンがデザインされた蝶番缶。イタリア語で「クリスマスがやってきました。動物たちが森のクリスマスツリーを飾っています。皆がその日を待ち望んでいます」というメッセージが入っています。合計20粒アソート。

クリスマスオーナメント2缶セット

価格：￥2,484(税込)

オーナメント缶2種類が専用のギフトボックスにセットされて今年も登場。毎年人気でコレクターもいるクリスマスオーナメント缶。今年はカファレルの森の仲間たちがクリスマスを楽しんでいるシーンが描かれています。セットで合計6粒をアソート。

ピッコロナターレ

価格：￥864(税込)

リボンがついたクリスマスボックスには、可愛いテディベアがプレゼントや猫と共に描かれています。合計3粒をアソート。プチギフトにお勧めです。

ケーキ缶

価格：￥1,944(税込)

クリスマスシーンを盛り上げるケーキ缶が復活！ 全6粒アソート。用のケーキボックスには持ち手もついており、本物のケーキのように持ち運べます。

自分へのご褒美にも、ギフトにもぴったりなチョコレートが勢ぞろいです。

カファレル クリスマスコレクション2025

販売期間：2025年10月20日(月)～12月25日(木)

販売店舗：

カファレル神戸北野本店、カファレル グランスタ東京駅店、カファレルオンラインショップ(https://www.caffarel.co.jp)